Yaklaşan güneş tutulması öncesinde enerji şirketlerinden vatandaşlara dikkat çeken bir çağrı geldi. Çarşamba günü yaşanacak doğa olayı sırasında yenilenebilir enerji üretiminde yaşanacak sert düşüş nedeniyle, hanelerden 2 saat boyunca yüksek elektrik tüketen mutfak ve ev aletlerini kullanmamaları istendi. Müşterilere bunu yapmaları için ücretsiz elektrik bile teklif edildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 2 SAAT ELEKTRİKLİ CİHAZLARI KULLANMAYIN

İngiltere’nin önde gelen enerji tedarikçilerinden Octopus Energy, müşterilerine çağrıda bulunarak Çarşamba günü saat 18:00 ile 20:00 arasında çamaşır, bulaşık makinesi ve diğer güçlü elektrikli cihazların kullanımının ertelenmesini talep etti. Tam da iş çıkış saatlerine denk gelen tutulma sırasında Ay, güneş ışığının yüzde 95’e yakınını engelleyecek.

Ulusal Enerji Sistemi Operatörü (Neso) verilerine göre, tam da talebin zirve yaptığı saatlerde güneş panellerinden elde edilen üretimde yaklaşık 1,3 gigawatt'lık (GW) bir kayıp bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık yarım milyon konutun anlık elektrik ihtiyacına denk geliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENMİYOR

Enerji yetkilileri tutulma nedeniyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi beklenmediğinin altını çiziyor. Açığı kapatmak için doğal gaz santrallerinin devreye sokulması planlanırken, Octopus Energy bu hamleyle fosil yakıt kullanımını ve dolayısıyla karbon emisyonunu en aza indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.