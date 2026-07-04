Herkesin kendine özgü küçük huyları, günlük hayatta sergilediği zararsız refleksleri vardır. Bazı alışkanlıklar var ki, dışarıdan bakanlar tarafından "takıntı" veya "kararsızlık" olarak adlandırılsa da aslında yüksek performanslı bir beynin ayak izleridir.

Psikolog Mark Travers, Psychology Today dergisinde yayımlanan dikkat çekici analizinde, zeki insanlar arasında son derece yaygın olan ancak düzenli olarak yanlış anlaşılan 2 temel davranışı masaya yatırdı.

1. Günler önce bitmiş bir konuyu kapatamamak

Çevrenizde, birkaç gün önce sona ermiş, herkesin unuttuğu bir tartışmayı veya konuşmayı aniden yeniden açan biri var mı?

Açıklama onlara mantıklı gelmemiş, küçük bir detay dikkatlerini çekmiş veya bir fikir ayrılığı net bir çözüme kavuşmadan havada kalmış olabilir. Herkes konuyu geride bırakmışken, bu kişilerin zihni hâlâ o noktada takılı kalır.

Psikolog Mark Travers, bu durumu "bilişsel ihtiyaç" kavramıyla açıklıyor. İlk olarak 1950'lerde Amerikalı psikolog Arthur Cohen tarafından ortaya atılan bu kavram, entelektüel çabayı arama ve takdir etme eğilimini ifade eder. Bu yapıdaki insanlar, anlamanın eksik kaldığı durumlarda gerçek bir zihinsel rahatsızlık hissederler.

Bilim ne diyor?

6 Kasım 2025'te Journal of Intelligence dergisinde yayımlanan kapsamlı bir Alman meta-analizine dayanan Travers, güçlü bilişsel yetenekler ile bir sorun tamamen çözülene kadar düşünme ihtiyacının her zaman el ele gittiğini doğruluyor:

"Hissettikleri rahatsızlık ne nevrotik ne de önemsizdir. Bu, bilişsel sistemlerinin normal işleyişini yansıtır; zihinleri sadece henüz süreci tamamlamamıştır. Çoğu insan kaba, yüzeysel bir anlayışla yetinirken, yüksek zekalı bireyler bunu yapamaz. Bu bilinçli bir seçim değil, zihinlerinin yapılandırılma şeklidir."

2. Önemsiz sorular karşısında felç olmak

Zeki insanların her şeyi çözme ve en doğruya ulaşma ihtiyacı, bazen trajikomik ve çok daha önemsiz durumlarda da kendini gösterir. Şaşırtıcı bir şekilde, üstün zekalı bireyler basit günlük seçimlere rahatsız edici derecede uzun zaman harcayabilirler:

"Hangi filmi izlemeli?"

"Sürekli gidilen restoranda bu kez hangi yemek sipariş edilmeli?"

"Gelen o mesaja şimdi mi yoksa sonra mı cevap vermek daha iyi?"

Mark Travers'ın belirttiği gibi, bu anlık zihinsel felç durumu "çoğu zaman başkalarını sinirlendirir ve bazen bunu yaşayan kişinin utanmasına bile neden olur." Bu durum, psikolojide "maksimizasyon" adı verilen bir mekanizmadan kaynaklanır. Sıradan insanlar "yeterince iyi" olan bir çözüme ulaştığı an dururken, zeki zihinler içgüdüsel olarak "mümkün olan en iyi" seçeneği aramaya programlıdır.

Travers, "Analitik zeka, büyük ölçüde birden fazla olasılığı değerlendirme ve aceleci sonuçlardan kaçınma yeteneğine dayanır" diyor. Zeki bir insanın beyni, riskler tamamen önemsiz olsa bile olası tüm senaryoları karşılaştırır, geleceği öngörür ve simüle eder.

Sonuç olarak, basit bir akşam yemeği seçimi, bu insanlar için hayati bir şirket kararı kadar zihinsel enerji gerektirebilir.