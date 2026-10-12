“Ölü Deniz” gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra tahliye edildi. Tahliyesinin ardından ilk kez konuşan ve New York Times’a röportaj veren 32 yaşındaki Göktaş, yaşadıklarının hayatında neler değiştirdiğini anlattı.

Göktaş’ın New York Times’a verdiği röportaj:

- Tahliye kararını duyduğunuzda aklınızdan ilk ne geçti?

Büyük bir rahatlama hissettim. Savunmamı okuyan herkes, cezaevinde biraz daha uzun kalabileceğimi söyledi.

- Savunmanızla nasıl bir mesaj vermek istediniz?

Komedi yapan diğer insanlara bir örnek olmak istedim. Özgürce konuşun. Korkmak zorunda değilsiniz. Üç ay cezaevinde kalmak korkunç ama bunun bir sanatçının bir ilkeyi savunmak uğruna katlanamayacağı bir şey olmadığını göstermek istedim.

- Şimdi sahnede şaka yaparken daha mı fazla, yoksa daha mı az endişeleniyorsunuz?

Bütün bu süreç boyunca kendimden duyduğum şüphe ortadan kalktı. Daha önce sahip olmadığım bir özgüvenin tadına vardım.

PİŞMAN DEĞİLİM

- Gösteriyi yaptığınıza pişman olduğunuz anlar yaşadınız mı?

Bir saniye bile pişman olmadım.

- Hükümetler neden komedyenleri hedef alıyor?

Komedyenlerin sınırlarla oynaması beklenir. Diğer sanatçılar bu konulara hiç dokunmadan da işlerini yapabilir. Ama sonuçta yalnızca komedyenlerin hedef alındığını düşünmüyorum. Herkesi susturmak istiyorlar.

- Türkiye’deki baskılarla benzerlikler görüyor musunuz?

Amerikalı komedyenler bana çok daha özgür görünüyor. Övünmek gibi olmasın ama bizde hem iptal kültürü hem de hapis var.

- Bu deneyim sizi nasıl değiştirdi?

Bazen hayat sadece sizi mutlu eden şeyleri yapmakla ilgili değil. Uyumak, çay içmek gibi basit şeylerle de hayatınızda bir tatmin duygusu bulabilirsiniz. Ve en kötü koşullarda bile kendinizi özgür hissedebilirsiniz.

Havalimanında gözaltına alınmıştı.

Tahammül seviyesi düştü

Göktaş: "Son yıllarda tahammül seviyesi ciddi biçimde düştü. Yöneticiler şakalar karşısında bu kadar kırılgan olabiliyorsa bu komedinin gücünü gösterir."