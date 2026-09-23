ABD Merkez Bankası Fed'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırması, değerli metal piyasalarında yeni bir döneme işaret ediyor. Gümüş fiyatları, geçen yılın son aylarında Fed ile ABD yönetimi arasındaki gerilim ve hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemelere yönelik endişelerle yükselişe geçmişti.

Güçlü yükselişin ardından gümüş, ocak ayında tarihi zirveye ulaşmıştı. Ancak zirvenin ardından sert bir geri çekilme yaşayan değerli metal, son birkaç aydır ons başına yaklaşık 60 dolar seviyelerinde dengeli bir seyir izliyor.

FAİZ ARTIŞI GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Fed'in geçen hafta yaptığı faiz artışı, 2023'ten bu yana para politikasında ilk kez bu yönde atılan adım oldu. Gümüş fiyatlarını yakından izleyen iShares Silver Trust, son 12 aylık dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki merkez bankası, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için gerektiğinde yeni faiz artışlarına gidebileceğini belirtiyor. Ancak faizlerin yükselmesi tek başına gümüş için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiyor.

FAİZLER YÜKSELDİ, GÜMÜŞ BASKILANDI

Yüksek faiz ortamında yatırımcılar, daha düşük riskle daha yüksek getiri sağlayan araçlara yönelme imkânı bulabiliyor. Bu durum, faiz getirisi sunmayan değerli metallere olan talebi baskılayabiliyor.

TRUMP-WARSH GERİLİMİ FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Gümüş piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki para politikası görüş ayrılıkları oldu. Trump, faizlerin düşürülmesini isterken, Warsh yönetimindeki Fed bu yönde adım atmadı ve son olarak faiz artırdı.

Bu durum, taraflar arasında ilerleyen dönemde yeni bir gerilimin yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi.

YIL SONUNA DOĞRU YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Motley Fool'da yer alan analizde, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmaların yeniden gündeme gelmesi ve ABD yönetimi ile merkez bankası arasında olası bir gerilimin gümüş fiyatlarını destekleyebileceği öne sürüldü.

Analizde, Warsh'ın yeni faiz artışlarına gitmesi halinde Beyaz Saray ile Fed arasındaki anlaşmazlığın daha görünür hale gelebileceği ve bu durumun piyasalarda belirsizliği artırarak değerli metallere talebi yükseltebileceği belirtildi.

Faiz artışlarının doğrudan gümüş fiyatlarını desteklemesi beklenmese de, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmaların yeniden alevlenmesi halinde gümüşün yıl sonuna doğru yeniden yükselişe geçebileceği ifade edildi.

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