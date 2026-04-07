Derbi haftasında Trabzonspor Galatasaray’ı 2-1, Fenerbahçe ise Beşiktaş’’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlara rağmen yapay zekanın şampiyonluk olasılıkları beklenenden farklı çıktı.

İŞTE YAPAY ZEKANIN ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ

5 - Göztepe: Şu anki puan 46, sezon sonu tahmini 55

4 - Beşiktaş: Şu anki puan 52, tahmini 64

3 - Trabzonspor: Şu anki puan 63, tahmini 74

2 - Fenerbahçe: Şu anki puan 63, tahmini 76

1 - Galatasaray: Şu anki puan 64, tahmini 81

Yapay zeka, kalan maçlardaki form durumu, istatistikler ve takımların performansını dikkate alarak bu tabloyu oluşturdu. Galatasaray’ın liderliğini ve favoriliğini daha da güçlendirmesi en dikkat çeken nokta oldu.