Netflix'te çocukların başrollerinde olduğu 'Stranger Things' dizisi ile ünlenen Millie Bobby Brown, yeni filmi 'The Electric State'in galasındaki giyimi ve makyajıyla eleştirilerin odağında olmuştu. Çoğu kişi, genç oyuncuyu 'kendisini yaşlı gösterdiği' gerekçesiyle eleştirmişti. Brown'dan da bu eleştirilere yanıt geldi...

Buzzfeed'e konuşan 21 yaşındaki Brown, "Bu sektöre 10 yaşında adım attım. Dünyanın gözleri önünde büyüdüm ama nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Sanki hala Stranger Things'in ilk sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Öyle görünmediğim için hedef haline geldim" ifadelerini kullandı.

İlk sezonu 2016'da çekilen Stranger Things ile ünlenen Millie Bobby Brown; ardından Godzilla II: Canavarlar Kralı, Godzilla vs Kong, Enola Holmes ve Enola Holmes 2 gibi filmlerde de boy gösterdi. Ayrıca 2019'da "Florence by Mills" adlı kozmetik markasını da hayata geçirdi.