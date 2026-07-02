Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan demirci ustası Tanju Topatar, atölyesinde ortaya çıkan metal artıklarını ve sanayi esnafından topladığı hurda parçaları yaratıcı dokunuşlarla araç maketlerine dönüştürüyor.

Pazar Sanayi Sitesi'nde halatlı yük taşıma sistemleri üreten bir firmada 26 yıldır görev yapan 43 yaşındaki Topatar, boş zamanlarında helikopter, tır, kamyon, kepçe, ekskavatör, paletli dozer ve bisiklet gibi farklı araçların metal maketlerini hazırlıyor.

Hurda malzemelerden yaptığı bu özgün çalışmalar, atölyesini ziyaret edenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

HOBİSİ BİR EGZOZ PARÇASIYLA BAŞLADI

Mesleğinin teleferik sistemleri ve demir işleri üzerine olduğunu belirten Tanju Topatar, maket yapma serüveninin yaklaşık dört yıl önce ilginç bir tesadüfle başladığını anlattı. Topatar, "Bir müşterim arabanın çift egzozunu getirdi, 'Ortadan kesebilir misin?' dedi. Kesip bir parçasını verdim, diğer parçası bende kaldı. Tezgahın üzerine koydum, baktım bir ayağa benziyor. Ona ayak, piston kafası ekledim. İnsana benzeyen robot gibi bir şey yaptım, öyle başladım" dedi.

SANAYİDEN TOPLADIĞI HURDALARI DEĞERLENDİRİYOR

Maketlerinde kullandığı parçaları sanayideki motosiklet ve otomobil tamircilerinden temin ettiğini ifade eden Topatar, kullanılmayan piston, zincir, supap, eksantrik ve eksantrik kayışı gibi parçaları bir araya getirerek yeni eserler ortaya çıkardığını söyledi. Topatar, "Onlardan piston, zincir, supap, eksantrik ve eksantrik kayışı gibi hurda parçaları topluyorum. Sonra bunları yavaş yavaş birleştiriyorum. Bana 'Ne yapıyorsun?' diyorlar, ben de 'Sanat eseri yapıyorum. diyorum." ifadelerini kullandı.

HER MAKT İÇİN GÜNLERCE EMEK VERİYOR

Maket yapımının sabır isteyen bir süreç olduğunu dile getiren Topatar, çalışmalarını çoğunlukla mesai saatleri sonrasında sürdürdüğünü belirtti. Bir çocuk babası olan usta, bazı maketleri tamamlamasının üç ila dört günü bulabildiğini söyledi.

Çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Topatar, zaman zaman gece aklına gelen bir fikri hemen hayata geçirmek için atölyeye geçtiğini ifade etti.

Hurda parçaların kendisi için birer sanat malzemesi olduğunu vurgulayan Topatar, araba, motosiklet ve bisikletlerden çıkan parçaları değerlendirdiğini belirterek, "Tamamen hurdadan topladıklarımı sanata dönüştürüyorum" diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

Eşinin de üretim sürecinde kendisini desteklediğini anlatan Topatar, "En büyük destekçim eşim. O da ahşaptan ufak tefek şeyler yapıyor, bu tarz işlerle ilgileniyor." dedi.

YAKLAŞIK 50 MAKETTEN 30'UNU SATTI

Bugüne kadar yaklaşık 50 maket ürettiğini, bunların 30'unu sattığını söyleyen Topatar, kişiye özel siparişler de aldığını ifade etti.

Topatar, "İsteyen çok oluyor. Resim getiriyorlar, 'Bana bir tır yapar mısın, bana bir kepçe yapar mısın?' diyorlar. Resmine bakarak yapıyorum" diye konuştu. Sanayi esnafının artık bu hobisine alıştığını belirten Topatar, ihtiyaç duyduğu parçaları temin etmekte zorluk yaşamadığını söyledi. Topatar, "Dükkanlarına gittiğim zaman, 'Yine hurda parça almaya geldi.' diyorlar. Yedek parça konusunda sıkıntım yok. Artık alıştılar, 'Tanju usta hurdalık şurada, kafana göre ne istiyorsan al.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ PROJESİ F-16 MAKETİ

Yeni çalışmasının F-16 savaş uçağı maketi olduğunu belirten Topatar, bu fikrin de bozulan bir matkabın parçasından doğduğunu anlattı. Topatar, "Matkabım arıza yaptı, dik koyunca arka tutamağının F-16'nın kuyruk kısmına benzediğini fark ettim. 'Buna kanat ekleyeyim, motorun ısıtma bujilerinden füze yapayım, ön tarafına da tornada sivri bir parça ekleyeyeyim.' dedim. O şekilde ortaya çıktı, şimdi onu yapıyorum" dedi.

HER HURDA PARÇADA YENİ BİR FİKİR GÖRÜYOR

Karşılaştığı hemen her metal parçayı farklı bir çalışmaya dönüştürmeye çalıştığını söyleyen Topatar, elindeki malzemeleri çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Topatar, "Kendimde ufak bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay hurdaya ya da çöpe bir şey atmam. Evde beyaz eşya ya da küçük ev aletleri bozulsa bile onlardan da bir şey yapmaya çalışırım" dedi.