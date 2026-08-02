Türkiye Veri Haritası tarafından 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Temmuz ayı seçim araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Toplam 1.720 katılımcı ile yürütülen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. YENİ Parti, birinci sırayı alırken onu AKP takip etti. CHP'nin ise vu verilere göre baraj altı kaldığı görüldü.

YENİ PARTİ LİDER

Anket verilerine göre YENİ Parti, bir önceki ölçüme göre 0,7 puanlık artış kaydederek yüzde 31,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP ise önceki ankete kıyasla 1 puanlık gerileme yaşayarak yüzde 29,2 oy oranıyla ikinci sırada ölçüldü.

DİĞER PARTİLERDE DURUM

Araştırma sonuçlarında DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP ise yüzde 7,5 oy oranıyla dördüncü sırada konumlandı. Her iki partide de sınırlı oranda yükseliş kaydedildi. Ankette CHP'nin oy oranının bir önceki ankete göre 0,9 puanlık artışla yüzde 4,8 seviyesinde olduğu görülse de baraj altı kaldı

Ankette İYİ Parti yüzde 4,2, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: