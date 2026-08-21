Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, geniş satış ağıyla tüketicilerin karşısına çıkan Abalı markalı süzme çiçek balı da yer aldı. Üründe, “aynı değeri taşımayan madde eklenmesine bağlı taklit veya tağşiş” tespit edildi.

Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli güncellemesinde, Abalı Süzme Çiçek Balı için taklit veya tağşiş tespiti yapıldığı bildirildi. Ürün, Bakanlığın “Arıcılık Ürünleri” kategorisinde, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi)” başlığı altında listeye alındı.

İKİ FİRMA KAYITLARINDA YER ALIYOR

Bakanlık kayıtlarında söz konusu ürünle ilgili iki ayrı firma bilgisi bulunuyor. Bunlardan biri Ankara’nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Hastürk Gıda, diğeri ise Vahit Yıldız Balsu - Vahit Yıldız olarak kayıtlara geçti.

Her iki kayıtta da ürün markası Abalı, ürün adı ise Süzme Çiçek Balı olarak belirtiliyor.

SON TÜKETİM TARİHİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Listede yer alan kayıtlara göre söz konusu ürünün son tüketim tarihi 12 Eylül 2027 olarak gösterildi. Ürün, Bakanlığın resmi denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş tespit edilen gıdalar arasında yer aldı.