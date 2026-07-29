Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi, içerik etiketinde süt, süt bileşenleri veya soya bilgisi yer almayan ürünleri kapsıyor.

Süt ve soya hassasiyeti olan bireyler için potansiyel sağlık riski taşıyan bu durum nedeniyle şirket, satış noktalarına bilgilendirme broşürleri dağıttı ve ilgili alerji destek kuruluşlarını bilgilendirdi.

2007 yılında kurulan Bon Bon's Wholesale Ltd., İngiltere genelinde 1.000'den fazla bağımsız perakendeci, bahçe merkezi ve turistik mekanda ürün satışı gerçekleştiriyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ VE SON KULLANMA TARİHLERİ

Toplatma kararı kapsamına giren ürünler ve bu ürünlere ait son kullanma tarihleri şu şekildedir:

Orta Boy Renkli Uğur Böceği: 1 Mart 2027, 16 Ocak 2028

Küçük Kırmızı Uğur Böceği: 21 Ocak 2027, 25 Ocak 2027

Büyük Kırmızı Kalp: 22 Kasım 2027, 23 Aralık 2027, 26 Aralık 2027

Mini Kelebekler: 21 Mart 2027, 9 Eylül 2027

Spor Araba: 15 Ağustos 2027

TÜKETİCİLERE İADE VE ÜCRET İADESİ ÇAĞRISI

FSA ve üretici firma, belirtilen ürünleri satın alan ve süt veya soya alerjisi bulunan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiği bildirdi. Ürünleri satın alan kişilerin, tam para iadesi almak üzere ürünleri satın aldıkları satış noktasına iade edebilecekleri açıklandı.