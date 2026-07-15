Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan güvensiz ürün bildirimine göre, pelüş oyuncaklar ürün grubunda yer alan bir anahtarlık modelinin taşıdığı riskler nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

29 Haziran 2026 tarihinde yapılan 2026060005 bildirim numaralı açıklamada, "Vsr Grup Hırdavat San. Ve Tic. Ltd. Şti." firmasına ait olan ve "Kırmızı Bebek Anahtarlık" adıyla satılan pelüş anahtarlıkların mevzuata uygun olmadığı belirlendi.

HEM KİMYASAL HEM FİZİKSEL RİSK TAŞIYOR

Bakanlığın yaptığı incelemeler ve testler sonucunda, söz konusu oyuncağın çocuk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı rapor edildi. Güvensizlik gerekçeleri raporda şu şekilde detaylandırıldı:

Kimyasal risk: Oyuncak bebeğin yüzünde ve kıyafetinde yer alan renkli şekillerde, sağlığa zararlı limitlerin üzerinde yüksek miktarda fitalat tespit edildi.

Fiziksel ve boğulma riski: Ürün üzerinde yer alan büyük halka, küçük halka, bebeğin beresindeki zincirler, ayağındaki ponpon ve şapka kısmındaki ponponun testler sırasında koparak küçük parçalara ayrıldığı belirlendi. Bu durumun, küçük çocuklarda dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesiyle boğulma riski yarattığı açıklandı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI VE TOPLATMA KARARI VERİLDİ

7223 Sayılı Kanun, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde alınan kararla, söz konusu güvensiz ürünün piyasaya arzı yasaklandı. 23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan önlemler kapsamında, piyasada bulunan mevcut ürünlerin de toplatılması işlemlerine başlandı.