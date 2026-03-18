Güney Kore merkezli dev şirket Samsung, mobil biriminde derinleşen maliyet krizini aşmak amacıyla stratejik bir değişikliğe giderek Galaxy S26 FE ve Galaxy A57 modelleri için Çinli CSOT firmasından 15 milyon OLED panel sipariş etti.

Şirketin kendi ekran birimi yerine dış tedarikçiye yönelmesindeki temel nedenin, bellek birimi ile yaşanan fiyat gerilimi ve artan üretim maliyetlerini dengeleme çabası olduğu belirtiliyor.

İşletme kâr marjı yüzde 1 seviyesinin altına gerileyen mobil bölüm, finansal baskıyı hafifletmek için uçuşlarda "business class" yasağından genel giderlerde yüzde 30 kesintiye kadar bir dizi radikal tasarruf önlemini de devreye aldı.

Bu hamleler, teknoloji devinin küresel ekonomik belirsizlikler karşısında kârlılığını koruma mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.