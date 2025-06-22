Baba Hasan İmamoğlu, cezaevinden ayrılırken oğlunu böyle teselli ediyor

İmamoğlu’nun babasının arazisinde önceki gün bir arama yapıldı. Arama bir kuyuda yoğunlaştı ‘Nedir’ diye sordum, “Vallahi orada bir kuyu olduğunu, onların söylemesiyle öğrendim” dedi

“Çözüm süreci” döneminde, “Kayıp” olduğu öne sürülen PKK yandaşlarının askeri birlik bahçelerinde gömülü olduğu iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcısı gözetiminde günlerce toprak kazınmış; kemik parçaları aranmıştı. Polis Özel Harekat timinde görevli bir kişinin kaçırıp öldürdükleri kişilerin gömüldüğünü öne sürdüğü arazide de haftalarca aramalar yapılmıştı. Ancak ne askeri birliklerin bahçesinde, ne de gömüldüğü öne sürülen yerlerde yapılan aramalarda insan kemiğine rastlanmamıştı. Bulunan bazı kemiklerin de hayvanlara ait olduğu Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporlarında belirtilmişti.

Yıllar önce yaşananlar, günümüzde de ihbar konusu oldu. O günlerde bu tür ihbarda bulunanların kimler olduğu tahmin ediliyordu. Askerlerimizi zor duruma düşürmek için bu tür sahte ihbarların yapıldığı belirtiliyordu.

KUYU OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİM

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma her gün gündemde. Baba Hasan İmamoğlu, yazları Edremit’in Güre mahallesinde geçiriyor. Şimdi de Edremit’te. Önceki gün evine giderken 7 yıl önce aldığı arazisinin girişinde jandarmaları, sivilleri, ellerinde dedektör bulunan askerleri, iş makinelerini gördü. İmamoğlu, olayı bana şöyle anlattı:

“Askeri yetkiliye ‘Hayırdır bir şey mi var?’ dedim. Bana, ‘Evet, sizin hakkınızda ihbar var. Arazinizde arama yapılması kararı çıkarılmış. Biz arama yapacağız’ dedi. Her taraf taş toprak. Bana soracakları bir şey olup olmadığını sordum. Olmadığını söyleyince ben oradan ayrılıp eve gittim. Bildiğim kadarıyla iki saatten fazla arama yapılmış. Meğer, arazi içinde bir kuyu varmış. Vallahi orada bir kuyu olduğunu onların söylemesiyle öğrenmiş oldum.

Bunlar orada kuyu olduğunu nereden öğrendi, nasıl öğrendi, niye öğrendi bilmiyorum. Gelmişler, kuyuda arama yapıyorlar. Kuyuya yeraltı dedektörü sürmüşler. Yani orada birilerinin kendi yapması ihtimal olan şeyi bize mal etmeye çalıştılar. Herhangi bir şey var, yok. bilmiyorum. Raporu bize yollayacaklar. Rapora bakacağım ne var ne yok diye. Böyle saçma bir şey yani. Hatta saçmanın saçması.

FETÖ DÖNEMİNDE YAPILANLAR

Arazinin imarı yapılırken kuyunun olduğu yer yeşil alan olarak belediyeye kalmıştı. FETÖ döneminde hedef alınan kişilerin itibarsızlaştırılması için çalışılıyordu. Günümüzde de FETÖ’nün yaptıklarının yapıldığı kanısındayım. Öyle saçma bir şey yani. İnanın kanun, nizam, haysiyet, şerefi gibi böyle bir şey düşünülmüyor.

Askerin oraya gelişi, İmamoğlu’nun arazisinde sanki gizli-saklı bir şey varmış gibi arama yapılması, orada gösteri yapılması bile tek başına bir kere çevreye karşı ayıp. Normal bir ülke olsa, bunu yaptıranlar bana göre ceza yer. Ülkemizin normal bir ülke olmasından çıkmasına asla gönlümüz razı olmaz. Biz, ülkesini, milletini, seven insanlarız. Normallikten çıkmamızı asla istemeyiz. Daha önce de evimizde arama yapılmıştı. Tarlada da bir şey bulunsa bunu bizim üzerimize yıkacaklar. Orada arama yapılması demek, orada saklı-gizli bir şey olduğu anlamına geliyor. Bu son derece üzüntü verici bir durum.

o paranın kaynağı benim

Yeni bir MASAK raporu çıktığını, raporun içeriğini iktidara yakın bir gazetede perşembe günü okudum. cuma günü bankaya gittim. Banka hesaplarıma el konulmuş, kredi kartları kapatılmış. Eee, nedir bu? Geçici süreyle durdurulduğu söylendi.

MASAK raporunda resmiyette görünüm ben torunuma bir para yollamışım. Neymiş? ‘Kaynağı belli olmayan para’ diyorlar. Yani Ekrem Bey’in büyük oğluna giden para. Kaynağı niçin belli olmasın? Kaynağı benim. Parayı ben gönderdim. Bir de annesi yolladı. Yani ortada bir şey yok. Bazı şeyler ortaya sürülüp bana göre davayı uzatmaya çalışmaktan başka bir şey yok ortada.

EKREM BEYİN MORALİ YERİNDE

Haksızlıklarla karşı karşıyayız. Haksızlık yapanlar sırtını Tayyip Bey’e dayayıp bu haksızlıkları yapıyorsa, onların Tayip Bey’i varsa, bizim de Allah’ımız var. Şimdi Tayyip Bey’den daha fazla Tayyipçi olan var. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.”

Baba Hasan İmamoğlu, oğlunu sıkça ziyaret ediyor. Her ziyaret sonrası oradan gözyaşı dökerek ayrılıyor. Açıkçası Ekrem İmamoğlu, kendisini teselli etmeye çalışanları teselli edip onları uğurluyor. Hasan İmamoğlu’na, “Ekrem Bey nasıl?” diye sordum. Tabii ki tutuklu olan birisinin durumu iyi olamaz, moralli olamaz. Baba İmamoğlu, oğlu ile ilgili şunları söyledi:

“Dışarıda olduğu dönemden daha çok çalıştığını biliyorum. Onu ziyaret edenler de aynı şeyi söylüyor. Onun çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz avukatını tutukladılar. Avukatın tutuklandığı bir ülkede daha ne yaparsınız ki?”

AÇIKLAMASINI ÇOK TAKDİR ETTİM

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “İfadesi alınan kişilerin ifadesine ulaşmaya çalışmakla” suçlandı. Bir itirafçının iddialarından sonra tutuklandı. Bu gelişmeler üzerine Ekrem İmamoğlu, “Yeni itiraflarla avukatı tutuklatıp, gözaltılar başlayınca, “Dostlarıma sesleniyorum, önünüze konan düzmece iftiranameleri imzalayın, yükünü tek başıma ben taşırım” dedi. Baba İmamoğlu’na, oğlunun bu açıklamasını nasıl bulduğunu sordum. Şunları söyledi:

“Bana göre güzel bir açıklama, arkadaşlarına güzel bir sahip çıkma. Çok takdir ettim. O da biliyor, herkes biliyor ki hakkındaki suçlamalar içerisinde gerçek payı olan bir şey yok. Ekrem Bey’in açıklaması da güzel.”

Hasan Bey’e, oğlunun yanından ziyaret sonrası ayrılırken son sözünün ne olduğunu sordum: “Evladı cezaevinde olan her baba gibi, ‘Allah kurtarsın. Herkesin birisi varsa, bizim de Allah’ımız var’ deyip ayrılıyorum. Her şeyin hayırlısı olsun.”