Ankara'nın simge alışveriş merkezlerinden Kızılay AVM, kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerine geçici süreyle veda etti. Alınan karar doğrultusunda alışveriş merkezi, yürütülecek çalışmaların tamamlanmasının ardından 2027 yılında yeniden hizmet vermeye başlayacak. KAPSAMLI DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI Yenileme projesi kapsamında alışveriş merkezinin hem teknik altyapısının hem de ortak kullanım alanlarının baştan sona yenilenmesi planlanıyor. Modern mimari anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilecek çalışmalarla binanın daha güvenli, daha konforlu ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşması hedefleniyor. BİR SÜRE ZİYARETÇİ KABUL ETMEYECEK Yenileme süresince Kızılay AVM tamamen kapalı olacak. Bu süreçte mağazalar faaliyet göstermeyecek ve ziyaretçiler alışveriş merkezine giriş yapamayacak. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi halinde AVM'nin 2027 yılı içinde yeniden kapılarını açması bekleniyor.

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