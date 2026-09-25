Norveç'te karayolu, demiryolu ve yeni bina inşaatlarını kapsayan altyapı projelerinin artmasıyla birlikte inşaat sektöründe belirgin bir iş gücü açığı yaşanıyor. Toplam 250 bin civarında kişinin istihdam edildiği sektörde, nitelikli yerel personel yetersizliği nedeniyle oluşan ihtiyaç yabancı çalışanlar aracılığıyla karşılanıyor.

Sektördeki gelir seviyesi; üstlenilen sorumluluk, eğitim ve deneyim süresine göre farklılık gösteriyor. Norveç İstatistik Kurumu (SSB) verilerine göre, mimardan şantiye işçisine kadar tüm pozisyonları kapsayan sektör genel ortalama aylık brüt maaş 5.430 Euro (yaklaşık 302 bin lira) seviyesinde bulunuyor.

6200 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Mimar, mühendis ve şantiye şefi gibi yönetim veya teknik sorumluluk taşıyan kadrolarda brüt maaşlar aylık 6.200 euroya (yaklaşık 345 bin liraya) kadar yükselebilirken, saha çalışanlarının gelirleri saatlik ücret esas alınarak belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI YOK

Ulusal düzeyde genel bir asgari ücret uygulamasının bulunmadığı Norveç’te, alt sınırlar sektörel sözleşmelerle tayin ediliyor. İnşaat alanında uygulanan zorunlu saatlik asgari ücret; nitelikli çalışanlar için yaklaşık 24,50 euro, en az bir yıl tecrübesi bulunan vasıfsız çalışanlar için ise 23 euro olarak uygulanıyor.

Avrupa standartlarına göre yüksek seviyede seyreden ücretler ve esnek çalışma saatleri ülkeyi yabancı iş gücü açısından bir çekim merkezi haline getirirken, ülkedeki genel yaşam maliyetleri ve giderlerin düzeyi de çalışanların reel alım gücünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.