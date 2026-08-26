ABD'de William Milliken, pek çok kişinin yapmak istemediği bir işi gelir kapısına dönüştürdü. Milliken, köpeklerin dışkılarını temizleyerek hizmet veren bir şirket kurdu ve kısa sürede işini milyonlarca dolarlık bir ticarete dönüştürdü.

Milliken, 2020 yılında yaklaşık 1.000 dolarlık başlangıç sermayesiyle köpek dışkısı temizleme hizmeti sunmaya başladı. İlk etapta küçük ölçekte yürüttüğü iş, düzenli müşterilerin artmasıyla büyümeye başladı.

Şirket, evcil hayvan sahiplerinin bahçelerinde biriken köpek dışkılarını düzenli olarak temizlemeye odaklandı. Hizmetin özellikle yoğun çalışan ve bahçe temizliğiyle uğraşmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilmesi, şirketin müşteri sayısının artmasına katkı sağladı.

KAZANCI GİTTİKÇE ARTTI

Şirketin son 12 aylık dönemde 3 milyon doların (yaklaşık 144 milyon 350 bin lira) üzerinde satış gerçekleştirdiği, 2026 yılında ise bazı aylarda 400 bin doların (yaklaşık 19 milyar 240 milyon 280 bin lira) üzerinde gelir elde ettiği bildirildi.

Yaklaşık 1.000 dolarlık yatırımla başlayan işin milyonlarca dolarlık satış hacmine ulaşması, alışılmışın dışında görülen hizmetlerin doğru müşteri kitlesi ve iş modeliyle önemli bir gelir kaynağına dönüşebileceğini gösterdi.