Birçok kişinin zorlu çalışma koşulları nedeniyle uzak durduğu ağır vasıta şoförlüğü, Brezilyalı Magda Hungria'nın hayatını değiştirdi. Yıllar önce direksiyon başına geçen 39 yaşındaki üç çocuk annesi, bugün sektörün deneyimli isimleri arasında yer alırken, elde ettiği kazançla da dikkat çekiyor.

ERKEK EGEMEN SEKTÖRDE DİKKAT ÇEKİYOR

Erkeklerin ağırlıklı olarak görev yaptığı ağır vasıta sektöründe çalışan Magda, uzun yıllardır otobüs ve kamyon kullanıyor. Mesleğinde edindiği tecrübeyle istikrarlı bir gelir elde eden sürücü, kariyerinde önemli bir konuma yükseldi.

ELEKTRİKLİ KAMYONUN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Magda Hungria, son olarak BYD'nin Brezilya'daki üretim tesisinde elektrikli kamyon kullanan ilk kadın sürücülerden biri oldu. Görev yaptığı ekipte kadın sürücü sayısının oldukça az olması, başarısını daha da öne çıkarıyor.

DİREKSİYON SERÜVENİ GENÇ YAŞTA BAŞLADI

18 yaşında ehliyet alan Magda, 23 yaşında otobüs şoförü olarak çalışmaya başladı. Şehir içi, şehirlerarası ve charter taşımacılığı yapan deneyimli sürücü, daha sonra kamyon şoförlüğüne geçerek ağır vasıta sektöründe kariyerine devam etti. Yaklaşık 10 yıldır kamyon kullanan Magda'nın, şehirlerarası otobüs kullanan ilk kadın sürücüler arasında da yer aldığı belirtiliyor.

"ÖNEMLİ OLAN SEVDİĞİN İŞİ YAPMAK"

Mesleğinin kolay olmadığını söyleyen Magda, yol koşulları, altyapı eksiklikleri ve zaman zaman karşılaştığı önyargılara rağmen işini severek yaptığını ifade ediyor. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan deneyimli sürücü, "Önemli olan sevdiğin işi yapmak." sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getiriyor.