Her gün milyonlarca kişinin kullandığı kablosuz kulaklıklar, bu kez uçak yolculuğunda tehlikeye yol açtı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Zürih'ten New York'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kabinde aşırı ısınan kablosuz kulaklık şarj kutusundan yükselen duman nedeniyle ABD'nin Maine eyaletindeki Bangor Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın ardından havacılık yetkilileri, lityum pilli elektronik cihazlarla uçaklara binmeyin uyarısında bulundu.

LİTYUM PİL VAKALARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), son dönemde kablosuz kulaklıklardan powerbank'lere kadar pek çok cihazda bulunan lityum iyon piller kaynaklı vakalarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek yolcuları uyardı. Yetkililer, bu tür risklerin önüne geçebilmek için lityum pilli cihazların yalnızca el bagajında taşınması gerektiğini vurguluyor.

Uçakta patlama veya yangın riskine karşı el bagajında bulundurulması zorunlu olan cihazlar şunlar: