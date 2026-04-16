KAPI ARKAINDAKİ HALILAR SERVET EDİYOR

Eskiden her evin vazgeçilmezi olan ancak zamanla yerini makine halılarına bırakan el dokuması halı ve kilimler, bugün antika pazarının en değerli kalemlerinden biri. Özellikle doğal kök boyasıyla renklendirilmiş, geleneksel motiflere sahip Anadolu halıları, yurt içi ve yurt dışındaki müzayedelerde yüksek rakamlara alıcı buluyor. Bir zamanlar "eskidi" diye kapı arkasına atılan bu parçalar, şimdilerde modern evlerin en lüks dekorasyon öğesi olarak görülüyor.