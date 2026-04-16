Bir dönemin sıradan ev eşyaları, günümüzde antika piyasasının en gözde parçaları haline geldi. Annelerimizin sandıklarda sakladığı, kapı arkasına attığı veya modası geçtiği gerekçesiyle elden çıkarılan halılardan yemek takımlarına kadar pek çok eşya, koleksiyoncular tarafından binlerce liraya satın alınıyor.
KAPI ARKAINDAKİ HALILAR SERVET EDİYOR
Eskiden her evin vazgeçilmezi olan ancak zamanla yerini makine halılarına bırakan el dokuması halı ve kilimler, bugün antika pazarının en değerli kalemlerinden biri. Özellikle doğal kök boyasıyla renklendirilmiş, geleneksel motiflere sahip Anadolu halıları, yurt içi ve yurt dışındaki müzayedelerde yüksek rakamlara alıcı buluyor. Bir zamanlar "eskidi" diye kapı arkasına atılan bu parçalar, şimdilerde modern evlerin en lüks dekorasyon öğesi olarak görülüyor.
DANTELLER SANDIKTAKİ MİRAS
"Modası geçti" denilerek kenara itilen el emeği göz nuru danteller, oyalar ve gümüş aksesuarlar da dijital platformlarda ve mezatlarda büyük ilgi görüyor. Nostalji akımının yükselmesiyle birlikte, sandıklarda sararmaya terk edilen bu parçalar, tasarımcılar ve koleksiyoncular için paha biçilemez bir hammaddeye dönüştü.
MÜZELİK HER EVDE BULUNAN YEMEK TAKIMLARI ARTIK MÜZELİK
Sadece halılar değil, mutfak dolaplarının derinliklerinde bekleyen porselen yemek takımları ve emaye mutfak eşyaları da değerini katladı. Eskiden her gelin sandığında bulunan, misafirden misafire çıkarılan klasik çiçek desenli takımlar veya el işçiliği gümüş tepsiler, bugün retro ve antika tutkunlarının radarına girmiş durumda. Uzmanlar, özellikle damgalı ve set olarak korunmuş porselenlerin kondisyonuna göre bir servet değerinde olabileceğini belirtiyor.
Günün Trend Haberleri
"ESKİ" DİYE ATMAYIN UYARISI GELDİ
Antikacılar ve piyasa uzmanları, vatandaşları evlerindeki eski eşyalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Bir eşyanın değerini belirleyen unsurların başında üretim yılından ziyade; işçilik kalitesi, nadirliği ve korunmuşluk durumunun geldiğini belirten uzmanlar, profesyonel bir inceleme yapılmadan bu eşyaların elden çıkarılmamasını tavsiye ediyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.