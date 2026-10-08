Avustralya'nın Melbourne kenti yakınlarındaki Pakenham bölgesinde kahve atıklarının değerlendirilmesine yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ton kahve telvesi işlenerek bir yol projesinin beton kaldırımında kullanıldı. Böylece günlük tüketim sonucunda ortaya çıkan kahve atıkları, inşaat malzemesinin bir parçası haline getirildi.

140 BİN FİNCAN KAHVEDEN 5 TON ATIK ELDE EDİLDİ

Pakenham bölgesindeki projede yaklaşık 140 bin fincan kahvenin tüketilmesiyle ortaya çıkan 5 ton kahve atığı değerlendirildi. Toplanan telveler, beton üretiminde kullanılabilecek hale getirilmek üzere işlendi. Hazırlanan malzeme daha sonra yol projesinde kullanılan beton karışımına eklendi. Böylece kahve atıkları doğrudan çöpe gönderilmek yerine kaldırım yapımında kullanılmış oldu.

KAHVE TELVESİ BETONA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Projede kahve telvesi tek başına kaldırım taşı üretmek için kullanılmadı. İşlenen kahve atıkları, beton karışımındaki kumun belirli bir bölümünün yerine geçirildi. Betonun diğer bileşenleriyle birlikte kullanılan bu malzeme, kaldırım yapımında değerlendirildi. Uygulama, organik atıkların geleneksel inşaat malzemeleriyle birlikte kullanılabileceğini gösteren örneklerden biri oldu.

BETONDA KUMUN BİR BÖLÜMÜNÜN YERİNİ ALDI

Kaldırım yapımında kullanılan betonun içeriğinde yapılan değişiklikle kahve atıkları alternatif bir malzeme olarak değerlendirildi. Normal koşullarda beton karışımında kullanılan kumun bir bölümü, işlenmiş kahve telvesiyle değiştirildi. Böylece projede hem kahve atıklarından yararlanıldı hem de beton üretiminde kullanılan kum miktarının bir kısmı azaltıldı.

KAHVE ATIKLARI BAŞKA PROJELERDE DE KULLANILABİLİR Mİ?

Pakenham'da gerçekleştirilen uygulama, kahve tüketiminden kaynaklanan atıkların inşaat sektöründe değerlendirilmesine yönelik bir örnek oluşturdu. Projede 5 ton atığın kaldırım betonuna dahil edilmesi, kahve telvesinin alternatif yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Ancak bu yöntemin farklı projelerde ne ölçüde uygulanabileceği, kullanılacak betonun özelliklerine ve üretim koşullarına bağlı olacak.

ATIK KAHVELER YOL PROJESİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Melbourne yakınlarında gerçekleştirilen çalışmada yaklaşık 140 bin fincan kahveden çıkan atıklar, yol projesinin kaldırım bölümünde kullanıldı. İşlenmiş kahve telvesinin beton karışımına eklenmesiyle geleneksel malzemelerin bir kısmı ikame edildi. Uygulama, günlük yaşamda ortaya çıkan atıkların farklı alanlarda yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar arasında yer aldı.