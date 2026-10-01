Elektronik atıkları değerlendirmek için kolları sıvayan ve internet dünyasında "Glubux" adıyla tanınan fransız genç, 2016 yılında sıradışı bir ‘kendin yap’ projesine imza attı. Çöpten ve hurdalıklardan topladığı eski laptop bataryalarını değerlendiren genç, zaman içinde evinin tüm elektrik ihtiyacını bedavaya karşılayan devasa bir enerji depolama istasyonu inşa etti.

650 ADET HURDA LAPTOP BATARYASI TOPLADI

Projesinin ilk ayağında yaklaşık 650 adet hurda laptop bataryası toplayan Glubux, pillerin kasalarını tek tek sökerek içlerindeki sağlam pil hücrelerini (18650 lityum-iyon) çıkardı. Kullanım geçmişleri farklı olan hücreleri hassas cihazlarla teste tabi tutan genç, çalışan hücreleri kapasitelerine göre gruplandırdı. Zamanla sistemdeki hücre sayısı 1000'e kadar ulaştı.

Topladığı pilleri güneş panelleri, şarj kontrol üniteleri ve inverter ile entegre eden Glubux, ilk etapta 1,4 kW'lık mütevazı bir güneş paneli ve eski bir forklift aküsü kullanarak sistemi çalışır hale getirdi.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 56 kWh SEVİYESİNE ÇIKTI

Yıllar içinde sistemini sürekli büyüten teknoloji meraklısı, tarlasına her biri 440 watt gücünde olan 24 adet yeni güneş paneli daha ekledi. GIGAZINE'de yer alan teknik detaylara göre; başlangıçta 7 kWh olan toplam enerji depolama kapasitesi, hücre ilaveleri ve yeni modüllerle 56 kWh seviyesine kadar fırladı. Aşırı ısınma ve güvenlik tedbirleri nedeniyle piller ve ağır ekipmanlar, evden 50 metre uzaklıktaki özel bir kulübede muhafaza ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE BİLE IŞIKLARI SÖNMÜYOR

Yaklaşık 10 yıldır kesintisiz şekilde kendi ürettiği bedava elektriği kullanan Glubux; evdeki aydınlatmalardan beyaz eşyalara kadar tüm cihazları bu sistem üzerinden çalıştırıyor. Bütün mahallede veya şehirde elektrik kesintisi yaşandığında dahi devasa batarya grubu sayesinde evinde hiçbir aksama yaşanmıyor.