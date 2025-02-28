Bilim insanları, kokulu mumlardan yayılan maddelerin kapalı alan havasını, dizel motorların egzozuna benzer şekilde kirlettiğini ortaya koydu. ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde yapılan araştırma, iç mekan hava kalitesinin sandığımızdan çok daha fazla risk taşıyabileceğini gösterdi.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE NANOPARÇACIKLAR

Kokulu mumlar, dumansız ve güvenli olarak tanıtılsa da araştırmacılar bu iddiaları test etmek için özel olarak tasarlanmış bir ortamda havadaki nanoparçacıkların oluşumunu inceledi. Daha önceki çalışmalarda kokulu ürünlerden yapılan terpen adlı bileşiklerin, evdeki ozonla etkileşime girerek zararlı olabilecek yeni nanoparçacıklar oluşturduğu belirlenmişti.

Yeni araştırmaya göre ısıtılan kokulu mum tabletleri özellikle 100 nanometreden küçük parçacıkların hava yoğunluğunu ciddi şekilde artırıyor. Kapalı alan havasındaki kirlilik oranı, gazlı ocaklar ve dizel motorlarla yarışan seviyelere ulaşıyor.

"ORMAN KOKUSU" SANDIĞINIZDAN DAHA ZARARLI OLABİLİR

Araştırmanın yazarlarından Nusrat Jung, kimyasal yollarla üretilmiş aromaların iç mekan havasını ciddi şekilde kirlettiğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor: "Ormanlar doğal ve temiz ortamlardır. Ancak evinizde bir orman atmosferi yaratmak için kimyasal kokular içeren ürünler kullanıyorsanız, aslında büyük miktarda hava kirliliği yaratıyorsunuz. Ve bu havayı solumamanız gerekiyor."

Bilim insanları, kokulu ürünlerin yalnızca hoş koku yaymadığını, iç mekan havasının kimyasını değiştirdiğini ve sağlık üzerinde ciddi etkileri olabilecek seviyelerde nanoparçacık oluşumuna neden olduğunu belirtiyor.