E-ticaretin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte "kargo çöpleri" dolandırıcılar için altın değerinde bir veri kaynağına dönüştü. Çöpe attığınız kargo poşetinin üzerindeki o küçük etiket; sadece bir isim değil, fiziksel güvenliğinizden dijital hesaplarınıza kadar uzanan bir risk zinciri oluşturuyor. Üstelik bu risk sadece evler için değil, şirket bilgilerinin yer aldığı kurumsal kargolar için de geçerli.

DOLANDIRICILAR BU BİLGİLERLE NELER YAPABİLİR?

Hafife aldığınız o kağıt parçası, profesyonel bir dolandırıcı için şu kapıları açıyor:

Hedefli Kimlik Avı (Phishing): Adınızı ve numaranızı bilen bir saldırgan, sizi arayıp "Kargonuzda sorun var" diyerek güveninizi kazanır ve banka şifrelerinizi ele geçirebilir.

Sahte İcra ve Ödeme Tuzakları: Adresinizi bildikleri için evinize "kapıda ödemeli" sahte paketler gönderebilir veya isminize özel sahte borç bildirimleri düzenleyebilirler.

Barkod Altındaki Gizli Veri: Çoğu kişi ismini karalasa da barkodu sağlam bırakıyor. Barkod okuyucu bir telefonla o çizgiler taratıldığında, kargo sistemindeki tüm kişisel detaylarınıza (bazı durumlarda TC kimlik numarası kısıtlarına kadar) ulaşılabiliyor.

KARGO PAKETİNİ ÇÖPE ATMADAN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER

Termal Yazıyı "Sıvı" İle Yok Edin: Kargo etiketleri genellikle termal kağıttır. Üzerine biraz dezenfektan, kolonya veya aseton damlattığınızda tüm yazılar saniyeler içinde kararır ve okunmaz hale gelir.

Barkodu "X" Şeklinde Çizin: Sadece isminizi değil, barkodun üzerini de kalın bir kalemle mutlaka çizin veya barkodu dikey olarak kesin.

Etiketi Parçalara Ayırın: Etiketi poşetten söküp küçük parçalara ayırarak farklı çöplere atmak, verilerinizin birleştirilmesini imkansız kılar.