Zimbabve’nin devlete ait altın madencilik şirketi Mutapa Gold Resources, genişleme projelerine sağladığı yeni finansmanla birlikte yıllık üretimini 2029 yılına kadar ikiye katlayarak 220 bin onsa çıkarmayı hedefliyor.

Cuma günü paylaşılan üretim raporlarına göre, ülkenin en büyük altın üreticisi olan şirket, 31 Mart'ta sona eren mali yılda düşük tenör nedeniyle yüzde 10’luk bir kayıpla 104 bin 626 ons üretim gerçekleştirdi.

Yaşanan bu düşüşün ardından büyüme hamlelerine hız veren Mutapa, Shamva Hill açık ocak projesi için yerel bankalardan 75 milyon dolarlık kaynak temin etti. Gerekli finansmanın yarısını oluşturan bu kaynakla birlikte madendeki yıllık üretimin 24 bin onstan 80 bin onsa çıkarılması planlanırken, Ağustos ayında başlayacak çalışmaların kalan bütçesi için yabancı kreditörlerle görüşmeler sürdürülüyor.

ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖVÜZ KAYNAĞI ALTIN İHRACATI

Reuters'ta yer alan habere göre, devlet varlık fonuna bağlı olarak faaliyet gösteren şirketin üretim artış planı sadece Shamva projesiyle sınırlı kalmıyor. Mutapa, 2026'nın son çeyreğinde Jena madeninde başlatacağı kapasite artırımı, Freda Rebecca madenindeki üretim ivmesi ve geleneksel madencilerden tedarik edilecek malzemelerle destekleyici bir büyüme öngörüyor.

Zimbabve'nin geçen yıl ulaştığı 46,7 tonluk rekor üretimi bu yıl 50 tona çıkarma hedefinde Mutapa hayati bir rol oynuyor. Ülkenin en büyük döviz kaynağı olan altın ihracatı, 2025 yılında elde edilen 4,61 milyar dolarla toplam ihracat gelirlerinin neredeyse yarısını oluştururken; 2026'nın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama yaşayarak 1,19 milyar dolara ulaştı.