Japonya hükümeti, ülkede kalıcı (süresiz) oturum izni almak isteyen yabancılar için şartları ağırlaştırdığını ve kuralları resmen revize ettiğini duyurdu. Yeni düzenlemeler kapsamında gelir seviyesi standartları yükseltilirken, emeklilik primi ödeme geçmişi, vergi düzeni ve Japonca dil yeterliliği gibi kriterler zorunlu hale getiriliyor. Yeni kuralların büyük bölümü Nisan 2027 itibarıyla atılacak başvurularda geçerli olacak.

Yeni sistemle birlikte başvurularda sadece düzenli bir işe sahip olmak yeterli sayılmayacak; başvuru sahibinin kazancı, benzer büyüklükteki Japon ailelerin ortalama gelir düzeyinin üzerinde olmak zorunda kalacak.

DEVLETE YÜK OLMAMA ŞARTI GETİRİLDİ

Ayrıca başvuranların 30 yıl boyunca sistemli bir şekilde emeklilik primi ödemiş gibi bir birikime veya emeklilik hakkına sahip olması ve devlete mali yük oluşturmayacağını kanıtlaması gerekecek.

Adaylardan en az orta düzeyde (JLPT N3 / B1 seviyesi) Japonca bilmesi, günlük hayata entegre olması ve çocuklarını okula düzenli göndermesi beklenecek.

JAPON VATANDAŞLARIYLA EVLİLİK DE SINIRLANDIRILIYOR

Japon vatandaşlarıyla evli olan yabancılara tanınan ayrıcalıklar da sınırlandırılıyor. Mevcutta 3 yıllık evlilik ve 1 yıllık Japonya ikametiyle süresiz oturuma başvurulabilirken, yeni düzenlemeyle bu süre 5 yıllık evlilik ve en az 3 yıllık ikamet şartına çıkarılıyor.

Öte yandan, süresiz oturum iznini almış olanların hakları da sıkı denetime tabi tutulacak. Vergilerini kastı olarak ödemeyen, kamu düzenini bozan veya kimlik kartını yanında taşımamak gibi basit görünen göçmenlik kurallarını ihlal eden yabancıların süresiz oturum izinleri iptal edilebilecek.

Japon yetkililer, bu önlemlerin kurallara uyan dürüst yabancıları korumak ve toplumdaki adalet duygusunu pekiştirmek amacıyla alındığını belirtiyor.