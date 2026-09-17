Son yıllarda bütün yatırım araçlarını sollayan ve 'hayatın olağan akışına aykırı' kazançlar sağlayan yatırım fonlarına ilişkin piyasalarda büyük bir çalkantı yaşanıyor.



11 Eylül 2026 tarihinde gazeteci İsmail Saymaz'ın haberi ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tekne ile Marmaris'ten yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış, Yarız devam eden süreçte Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Pusula Yatırım Holding'in sahibi Serdar Turhan'a getirilen 'yurt dışına çıkış yasağı' ile ivmelenen süreç, bu sabah saatlerinde gerçekleşen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ile yeni bir boyut kazandı. Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert düşüşlerin ardından sabah 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan kurulun görüşmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) peş peşe duyurular paylaştı.



FELAKETİ DÜNYA GÖRDÜ, ŞİMŞEK'İN RUHU DUYMADI



Uzun zamandır başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda Tera, Pusula ve benzeri geniş işlem hacmine ve portföylere sahip yatırım fonlarının durumu sorgulanmış, Bloomberg Nisan ayında yaptığı haber ile Tera grubu başta olmak üzere Türkiye'deki fon hareketlerinde bulunan yüksek risklere dikkat çekmişti.





Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera grubuna yönelik ısrarlı 'şaibe' uyarılarının ardından gözaltına alınmış ancak SPK, onlarca iddiaya rağmen fonlara yönelik herhangi bir kısıtlayıcı adım atmamıştı.



Denetimsizlik ortamından yararlanan fonlar, beraberinde milyarlarca lira ile hiçbir üretim gerçekleştirmeyen ve gerçek değeri bulunmayan şirketlerin değerini tavan yaptırırken, 'saadet zincirini' hatırlatan sistemler bu hafta itibarıyla yerle bir oldu. Yarız'ın yurt dışına kaçmasıyla birlikte ifşa olan ortam yatırımcıda paniğe neden olurken, art arda yapılan para çekme işlemlerinin ardından likidite krizi yaşayan fonlar peş peşe temerrüde düştü.



830 MİLYAR LİRA DONDU KALDI



SPK, bugün aldığı karar ile Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün fonların yer aldığı 130 fon için işlemleri tamamen dondurma kararı alırken, fonlara yönelik tasfiye sürecinin başlatıldığını ilan etti.



Söz konusu 7 şirkete ait 130 fonun kilitlenmesiyle birlikte 515 binin üzerinde yatırımcının 830 milyar lirayı aşan varlığı da fonların içinde kilitli kalmış oldu.



SPK tarafından görevlendirilecek heyet, fonların tasfiye sürecini yönetecek ve fonların sahip olduğu varlıkların nakde çevrilmesinin ardından elde edilen toplam tutar, yatırımcı sayısına ve paylarına bölünerek hesaplara aktarılacak.



Fonların 'yapay hareketler' ile şişirdiği ve gerçek değerinin binlerce kat üzerinde fiyatlanan şirketlere sahip fonların tasfiyesi, yüz binlerce yatırımcının paylarının erimesine ve fonlara yatırdıkları paranın yalnızca çok düşük bir kısmını geri alabilmelerine neden olacak.