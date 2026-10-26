İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından Tel Aviv üzerinde nükleer bir patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı.

Netanyahu, İran’dan gelebilecek “varoluşsal tehdide” dikkat çekerek ülkenin büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde geçireceği iki yılın İran’a karşı yürütülen süreci tamamlamak açısından tarihi bir fırsat sunduğu da ileri sürüldü. Bu fırsatın kaçırılması halinde gelecek nesillerin İsrail’i affetmeyeceği savunuldu.

“YİNE AYNI YALAN VE KORKUTMA YÖNTEMİNE BAŞVURUYORSUN”

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu’ya “Yine aynı yalan ve korkutma yöntemine başvuruyorsun. Bu kez İsrail vatandaşlarını kitlesel yıkımla tehdit ediyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da seçimin ardından İsrail’e güvenlik ile sağduyunun geri getirileceğini söyledi.

TRUMP’TAN DAHA GÜÇLÜ DESTEK İSTEDİ

Axios’un haberine göre Netanyahu, seçimlere günler kala Trump’tan kampanyasına daha güçlü destek vermesini istedi. Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin bu girişimi Netanyahu’nun seçimlerde zorlandığının işareti olarak değerlendirdiği aktarıldı.

İsrail’deki üç büyük televizyon kanalının yayımladığı son seçim anketleri de Netanyahu’nun koalisyonunun, 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin oldukça gerisinde kaldığını gösterdi.