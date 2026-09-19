İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden Millwall-West Ham derbisi, 14 yıl aradan sonra yeniden oynandı. Millwall’ın sahası The Den'da oynanan mücadelede 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Millwall'ın gollerini 16. dakikada Caleb Taylor ve 45. dakikada Neghli kaydetti. WEST HAM GERİ DÖNDÜ West Ham, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Bordo-mavililer, 74. dakikada Mohamadou Kante'nin golüyle farkı bire indirirken, 80. dakikada Konstantinos Mavropanos'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. BEYAZ PERDEYE DE İŞLENDİ Millwall ve West Ham arasındaki sert rekabet, sinema dünyasında da işlendi. 2005 yapımı Green Street Hooligans filmi, West Ham taraftar kültürünü merkeze alırken Millwall ile yaşanan rekabete de yer verdi.

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