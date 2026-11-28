Futbolculuk kariyerini 2022'de noktalayan Carlos Tevez'in jübile maçında Lionel Messi de sahaya çıkacak. Organizasyon yetkilileri Messi'nin katılımını açıklarken Cristiano Ronaldo için henüz resmi bir katılım duyurusu yapılmadı.

42 yaşındaki Arjantinli eski futbolcunun veda karşılaşması, 20 Aralık 2026 Pazar günü Boca Juniors'ın stadı La Bombonera'da oynanacak. “Adios Apache” adıyla duyurulan organizasyon ESPN ekranlarından yayımlanacak.

RONALDO KABUL EDERSE RAKİP OLABİLECEKLER

Manchester United, Manchester City ve Juventus'ta da forma giyen Tevez, daha önce jübilesinde Messi ile Ronaldo'nun farklı takımlarda mücadele etmesini istediğini söylemişti. Manchester United'dan eski takım arkadaşı Ronaldo'nun daveti kabul etmesi halinde iki yıldız La Bombonera'da karşı karşıya gelebilecek.

Karşılaşmada Messi'nin yanı sıra Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon ve Martin Palermo da forma giyecek. Tevez, daha önce yaptığı açıklamada Juan Roman Riquelme'nin de veda maçında oyuncu olarak sahaya çıkacağını duyurmuştu.