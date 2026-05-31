Endonezya'nın popüler turizm merkezi Bali adasına tatil amacıyla giden Türk kadının seyahati, katıldığı doğa etkinliği sonrası beklenmedik bir şekilde kabusa döndü. Bölgede turistlerin ilgi gösterdiği ATV turuna katılan genç, parkur gereği kirli ve çamurlu suların içinden geçti. Başlangıçta keyifli vakit geçirdiğini belirten tatilci, turun ilerleyen saatlerinde bu durumun kendisi için bir kabusa dönüştüğünü ifade etti.
DAHA ÖNCE ALERJİSİ YOKTU
Yaşadığı sağlık sorununu anlatan genç kadının geçmişinde bilinen herhangi bir alerjisi olmadığını özellikle vurguladı. Ancak ATV turu sırasında temas ettiği suların ardından vücudunda olağandışı tepkimeler oluşmaya başladı. Beklenmedik reaksiyonun şiddetini anlatan genç, durumu "Alerjiden ölüyordum az kalsın" sözleriyle özetledi.
ŞİDDETLİ SEMPTOMLAR GÖSTERDİ
Kirli suyla temasın ardından vücudunda ilk olarak kızarıklıklar meydana geldiğini belirten kadın, bu durumun daha sonra döküntüye dönüştüğünü söyledi. İlerleyen süreçte ise ateş ve nefes darlığı gibi çok daha ciddi semptomları başladı.