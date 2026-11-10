Özellikle marul, ıspanak, brokoli ve elma gibi ürünlerin saklama koşulları birbirinden farklılık gösteriyor. Sebzelik çekmecesindeki nem kontrolünün doğru kullanılması, ürünlerin su kaybını azaltarak daha uzun süre dayanmasına katkı sağlayabiliyor.

SEBZELİKTEKİ KÜÇÜK AYAR NE İŞE YARIYOR?

Bazı buzdolaplarının sebzelik çekmecelerinde bulunan sürgülü düğme, içeri giren ve çıkan hava miktarını değiştirerek nem seviyesini kontrol ediyor. Bu ayar genellikle yüksek ve düşük nem seçeneklerinden oluşuyor.

Yüksek nem ayarında hava çıkışı azaltılıyor ve çekmecenin içindeki nem daha iyi korunuyor. Bu özellik, marul, ıspanak, brokoli ve havuç gibi kolayca su kaybeden sebzeler için avantaj sağlıyor.

Düşük nem ayarında ise hava dolaşımı artırılarak nemin dışarı çıkması kolaylaştırılıyor. Elma, armut ve şeftali gibi meyveler için genellikle bu ayar öneriliyor. Böylece ürünlerin çevresinde fazla nem birikmesi önlenebiliyor.

HER MEYVE VE SEBZE AYNI ÇEKMECEDE SAKLANMAMALI

Sebzelerin tazeliğini korumak için yalnızca nem ayarını değiştirmek yeterli olmayabiliyor. Bazı meyvelerin olgunlaşma sırasında salgıladığı etilen gazı, bu gaza duyarlı sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor.

Özellikle elma ve armut gibi etilen üreten meyvelerin, marul ve brokoli gibi hassas sebzelerden ayrı tutulması öneriliyor. Sebzelik çekmecelerinin gereğinden fazla doldurulmaması da hava dolaşımının korunmasına yardımcı oluyor.

Uzmanların önerdiği bir diğer nokta ise sebzelerin saklanmadan önce tamamen ıslak bırakılmaması. Yapraklı sebzelerin yüzeyinde biriken fazla su, bozulmayı hızlandırabiliyor.

Buzdolabında nem kontrolü bulunmayan modellerde ise uygun saklama kapları ve ambalajlar kullanılarak benzer bir koruma sağlanabiliyor. Doğru saklama koşulları, hem gıda israfının azaltılmasına hem de alışverişte alınan ürünlerin daha uzun süre tüketilebilmesine katkıda bulunuyor.