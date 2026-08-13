Akaryakıt piyasasında üst üste yaşanan son dakika gelişmeleri kafaları karıştırmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte motorin grubunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tamamen sıfırlandı ve gün içerisinde pompa fiyatlarında ciddi bir gerileme kaydedildi. Ancak tabeladaki indirim hareketliliğinin ardından sektör temsilcilerinden gelen haberler piyasadaki beklentiyi yeniden değiştirdi.

ÖTV SIFIRLANDI TABELA FİYATLARI GERİLEDİ

Düzenleme kapsamında, motorinde litre başına uygulanan 7,74 liralık ÖTV tutarı sıfırlandı. Vergi matrahının düşmesiyle KDV yükünün de ortadan kalkması sonucu, litre fiyatlarında yaklaşık 9,25 liralık bir indirim gerçekleşti. Gün içinde istasyonlardaki tabelalara yansıyan bu düşüşle birlikte motorin fiyatları geriledi.

GECE YARISI YENİ ZAM GELİYOR

İndirim kararının hemen ardından sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, daha önce ertelenen fiyat artışı bu gece yarısı itibarıyla yeniden devreye girecek.

Piyasadaki güncel fiyatlamaların ardından motorin grubuna 7 ila 8 lira aralığında yeni bir zam yansıtılması öngörülüyor. Gün içindeki indirimin ardından gelecek olan bu artışla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

BUGÜN YAPILAN İNDİRİMİN ARDINDAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: