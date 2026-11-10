1999 yapımı romantik komedi 'Aşk Engel Tanımaz' (Notting Hill), yıllar geçmesine rağmen sinema tutkunlarının hafızasındaki yerini koruyor. Julia Roberts ve Hugh Grant'ın başrollerinde yer aldığı filmle ünlenen, özellikle mavi kapısıyla tanınan ev ise bu kez beyaz perdeyle değil, satış fiyatıyla gündemde. Londra'nın Notting Hill semtindeki ünlü mülk, 7,5 milyon sterlin, yani yaklaşık 505 milyon 866 bin TL bedelle yeni sahibini bekliyor.

MÜTEVAZI CEPHESİNİN ARDINDA ÜÇ YATAK ODALI EV VAR

Filmde Hugh Grant'in canlandırdığı William Thacker karakterinin yaşadığı ev olarak kullanılan yapı, aslında 19. yüzyıldan kalma eski bir Baptist şapelinden dönüştürüldü. Üç yatak odasına sahip mülk, dışarıdan mütevazı görünmesine rağmen içinde oldukça geniş yaşam alanları barındırıyor.

Eski şapel salonunu kaplayan geniş oturma alanının yanı sıra evde bir avlu ve çatı terası da bulunuyor. Filmin senaristi Richard Curtis'in geçmişte yaşadığı bu ev, hikâyede William Thacker'ın eksantrik Galli ev arkadaşı Spike ile paylaştığı yer olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

MEŞHUR MAVİ KAPI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Filmin dünya çapında başarı kazanmasının ardından evin kapısı da başlı başına bir simgeye dönüştü. Londra'nın Notting Hill semtini ziyaret eden turistler, ünlü mavi kapının önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girmeye başladı.

Evin orijinal mavi kapısı daha sonra sökülerek hayır amaçlı bir açık artırmada satıldı. Yerine takılan kapı, başlangıçta turistlerin ilgisini azaltmak amacıyla siyaha boyandı. Ancak zamanla yeniden filmin hafızalara kazınan mavi rengine döndürüldü.

YENİ SAHİBİ ABD'YE TAŞINMAYI PLANLIYOR

20 Ekim'de satışa çıkarılan evin mevcut sahibinin kimliği açıklanmadı. Mülkün 2014 yılında satın alındığı, sahibinin ise ABD'ye taşınmayı planlayan bir teknoloji girişimcisi olduğu belirtildi.

Emlakçı, evi mimari tarihi ile sinema dünyasındaki ününü bir araya getiren nadir mülklerden biri olarak tanımladı.

ED SHEERAN DA ADAYLAR ARASINDA KONUŞULUYOR

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın da evi satın alabilecek isimler arasında bulunduğu öne sürüldü. Ancak Sheeran'dan veya adı geçen diğer olası alıcılardan satışla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Mavi kapısıyla sinema tarihine geçen ev, 'Aşk Engel Tanımaz'ın romantik atmosferini yaşamak isteyenler için yıllardır bir ziyaret noktası olmayı sürdürüyor. Ünlü yapının 7,5 milyon sterlinlik satış fiyatı ise yaklaşık 505 milyon 866 bin TL'ye karşılık geliyor.