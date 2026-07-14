İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. İlk operasyonda Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınırken, bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

9 GAYRİMENKUL VE 2 PLAZA VERİLMİŞ

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması ile başladı. İşin Başaran Holding boyutunda 22 taşınmazın satışından bahsedilse de. Pek de yurt yapılmaya elverişli olmayan taşınmazların devredildiği ortaya çıktı. Burada enteresan olan şu; bu para trafiği ödeme alınamadığı halde neden devam etti ve neden 2 ayın sonunda şikayetçi olundu?

TOPLAMDA 1 MİLYAR 294 MİLYON

Gazeteci Barış Terkoğlu soruşturmanın Başaran Holding boyutu için şu değerlendirmeleri yaptı: "Sanki bir düğmeye basıldı. Belli ki bir buçuk sene önce görülmüş bir tabloda 'Haluk Levent'e şunu yapacağız' kararı alınmış ama bunları şimdi duyduk. O da yurt dışına gitmeyi düşünmüş.

Başaran Holding'e gelecek olursak Başaran Holding 22 taşınmazını vermiş. Bu sayı da bana garip geldi. Avukatın dilekçesini okudum. 2026 Şubat ayında Haluk Levent'in 'biz kız yurdu yapacağız sizin de taşınmazlarınızı kullanmak istiyoruz senetle ödeyeceğiz' demiş. Hüseyin bey de senet olayını kabul etmemiş. Dediler ki "Biz buraları Amerika'dan gelen fonlarla alacağız siz bizim üzerimize geçirin biz ödemesini yapacağız." 22 taşınması çat diye almamışlar Şubat ayında 9 tane gayrimenkul alınmış. Bir tanesi lüks sitede bir daire. Göktürk'te bir dükkan var. 494 milyon 265 bin lira değer biçilmiş. Yetmemiş iki Başaran Plaza var buna da 800 milyon değer biçilmiş. Toplamda 1 milyar 294 milyonluk 9 gayrimenkul ve 2 plaza 'buyrun' denilerek verilmiş. Ben iddia ediyorum Elon Musk'a da söyleseniz bunu vermez. Bu taşınmazlar Yeliz Kaya'nın üzene geçirilmiş. 1 milyar 294 milyon ödemesi gerekirken. Parça parça olarak 151 milyon 680 bin lira verilmiş. Bunlar bahisle kumarla Portekizli mankenle açıklanacak işler değil.

ÖDEME ALMADAN NEDEN DEVRETMEYE DEVAM ETTİLER?

Nisan ayında da 6 bağımsız bölüm, (daire ve dükkan olabilir bunlar, kiraları çok yüksek) Yeliz hanımın üzerine aktırılıyor. Nisan ayında verilenler de ödenmemiş. 5 Mayıs'ta Karaman'da 133 milyon 200 bin lira olan arazi veriyor. Yine Mayıs ayında Trabzon'da 196 milyon lira ederi olan çimento fabrikası veriliyor. Bunların karşılığında ödeme almıyorlar. Şirket çalışanı 'Hüseyin beyin bundan haberi yoktu' diyor. Şubatta sattınız para almadınız. Nisanda sattınız para almadınız. Mayısta neden satıyorsunuz?"

SAKLANAN BAŞKA BİR OPERASYON MU VAR?

Hukukçu Afşin Hatipoğlu : Şu ana kadar yansıyanlar doğru bir çizilimin işareti değil burada saklanan başka bir operasyon var. Bu bahisle de açıklanmaz bu Haluk Levent'in keyfe keder yaşantısı ile de açıklanamaz. Bu söylenen paralar dosyada varsa bu çok büyük bir operasyon. Haluk Levent'in yanındaki isimlerin üzerinden gelen paralar bir milyar dolara tekabül ediliyor eğer bu doğruysa bunun kaynağını açıklasınlar. Bağış dışındaki işlem hacminin kaynağı ne? Bağışların yıllık hacmi ne? açıklasınlar. Aradaki farkın kayneği ne? Burda başaran holding ben dolandırıldım diyor. Bir tüccara da şu da sorulur. Bir kaç taneyi sattınız baktınız para gelmiyor, Neden satmaya devam ettiniz? Haluk Levent'in oluşturduğu aura mı bu noktaya getirdi. Bunlar normal işler değil. Bütün ekip bir milyar dolar seviyesinde nasıl işlem yapabilir bu nasıl bir dernek?

KİME GÜVENECEĞİZ?

Barış Terkoğlu Sözcü TV'de AHBAP soruşturmasına dair yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:

"Haluk Levent profili ne idi? 1997 yılında 9 aydan uzunca bir süre karşılıksız çek vermekten içeride kalmış ve çokça bunlarla anılmış bir isim. Yağmaya teşebbüs gibi suçlarla suçlanmış bir isim. Karşımızda nedenini bilmediğimiz şekilde borçlanan ve bunları çek ve senetle kapatmaya çalışan bir profil var. Bunu şu açıdan söylüyorum. Haluk Leven'te de bu hatırlatıldığında 'iyi bir insan olmaya çalışıyorum' yanıtını veren biri. AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan AHBAP kurucularının suçları da çok benzer ve yan yana olmaları çok da tesadüf değil. Benim çok sevdiğim bir kişi 'aslında şöylemiş' diye çıkabiliyor. Ama arkasından başka mesajlar geliyor.

2021 yılı vakıf iyilik ödüllerinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Haluk Levent'e ödül veriliyor. Bu adam topluma yardım eli uzattığı için bu ödülü alıyor. Vatandaş tabii ki devletin ödüllendirip güven duyduğunu belli ettiği kişiye güvendi. Kime güveneceğiz?

HESAP HAREKETLERİ BİR BUÇUK YIL ÖNCE FARK EDİLDİ: BUNLAR NEDEN ŞİMDİ YAŞANDI?

Bütün bunlar başka bir soru da ortaya çıkarıyor. Konuştuğumuz bu rakamlar ne zaman tespit edilmiş? Dün mü? Hayır. 2025 Şubat ayında. Maliye Bakanlığı bu rakamları bir buçuk yıl önce tespit etmiş. Alper Çelikten milyonlarca para çıkmış 2023'te deprem yılında 235 milyona çıkıyor bu para çıkışı.

390 MİLYONU AŞAN AÇIK VAR

Biz 2 3 yıl neyi bekledik bunları neden konuşmadık. Devlet bunları tespit etmiş. Adli sicili söyledim şüpheli hareketleri söyledim. Masak tespitinde Bir kupon yapılmış ve 190 milyonluk bir kupon yatırılmış ve kaybedilmiş. Bu MASAK'ın tespiti. Toplam 390 küsür milyon açık var bunu maliye açıkladı. Şimdi ben vatandaş olarak minicik bir vergi açığında devletle muhattap olurken bunun için neden bir buçuk sene beklendi?

Temmuz ayı başında yurt dışı yasağı konulmuş. Bunun duyulmaması mümkün mü? Bir şey oldu Haziran ayı sonunda Şile Belediyesine operasyon yapıldı ve bugünkü soruşturmada adı geçen Berkant Acil tutuklandı.

Belediyenin düzenlediği organizasyonda festival adı altında belediyenin paralarının hiç edildiği söyleniyor. Bugünkü savcılık açıklamasında da bu durum şöyle ifade edildi:

"Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT’in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği,

Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT’in asistanı olan Yeliz KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir." şeklinde verildi."