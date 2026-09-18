Küresel finans devi J.P. Morgan, yayımladığı son "Oil Markets Weekly" (Haftalık Petrol Piyasaları) analiz raporunda, Ortadoğu'da patlak veren İran çatışmasının başlangıcından bu yana ilk kez geleceğe dönük temel bir öngörü (baz senaryo) oluşturamadıklarını bildirdi.

Analistler, krizin başlangıcında ABD yönetiminin aşmak istemeyeceğini düşündükleri 100 dolarlık petrol, 5 dolarlık benzin ve %5’lik tahvil getirisi gibi tüm ekonomik "kırmızı çizgilerin" altı ay içinde tek tek aşıldığını ve çıkış stratejisinin giderek belirsizleştiğini vurguladı.

TEDARİK KRİZİNE "RİSK PRİMİ" FİYATLAMASI

Raporda, Brent petrolün mevcut arz-talep dengesine göre adil değerinin 90 dolar seviyesinde olması gerektiği, ancak piyasada 106 dolardan işlem gördüğü ifade edildi.

Aradaki 16 dolarlık farkın, halihazırda yaşanan günlük 10 milyon varillik arz kesintisine ek olarak, piyasanın 4 milyon varillik yeni bir kayıp riskini fiyatladığı anlamına geldiği kaydedildi.

Bölgedeki gerilimin yanı sıra Husi güçlerinin Babülmendep Boğazı’na doğru ilerlemesi, Suudi Arabistan’daki boru hatlarına saldırılar ve Ukrayna İHA’larının Rus rafinerilerini vurması, küresel enerji arzındaki oynaklığı körüklüyor.

GÖZLER 24 EYLÜL’DEKİ KRİTİK ZİRVEDE

Krizin uzamasıyla birlikte motorin fiyatlarının kış öncesinde galon başına 6,31 dolar ile rekor kırdığına dikkat çeken uzmanlar, piyasaları rahatlatabilecek tek gelişmenin diplomatik adımlar olabileceğini belirtiyor.

Raporda, ABD veya İran'dan gerilimi düşürecek bir sinyal gelmediği sürece, 24 Eylül'de Washington D.C.'de gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki zirveden çıkacak olası bir diplomatik atılımın, piyasalardaki geçici iyimserliği korumak adına tek kritik dönüm noktası olduğu altı çizildi.