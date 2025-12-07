Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de Marmara’daki olası deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depremi tetikleyecek stres birikimine sahip olmadığını belirtti. Üşümezsoy şunları söyledi:

Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.

ORASI ÖLÜ FAY

Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı. O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fay da “ölü fay”.

Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı.