İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Niamh Hough, toplumun "prestijli iş" kalıplarını ve mesleki önyargıları tek hamlede yıktı. Kendi temizlik şirketini kuran genç girişimci, genellikle küçümsenen ve nankör görülen bu sektörde ulaştığı finansal başarıyı sosyal medyada paylaşarak büyük bir tartışma başlattı.

ÖĞLENE KADAR ÇALIŞARAK AYDA 268 BİN LİRA KAZANIYOR

Haftalık kazanç tablolarını şeffaflıkla paylaşan Hough, sadece 5 günlük bir çalışmayla 1.100 eurodan (62 bin 120 TL) fazla kazandığını açıkladı. Bu tempoyla aylık kazancı 4.763 euroya (268 bin 977 TL) ulaşan genç kadın, günlerinin çoğunu henüz öğleden sonra saat 3 bile olmadan tamamlıyor. Başarısının sırrını yetenekten ziyade doğru strateji, sıkı disiplin ve zamanı en iyi şekilde optimize etmeye borçlu olduğunu vurguluyor.

AŞAĞILAYICI YORUMLARA ELEŞTİREL VE İRONİK BİR CEVAP

TikTok üzerinden kazancını paylaşmasının ardından binlerce yorum alan Niamh Hough, zaman zaman sert ve aşağılayıcı tepkilerle de karşılaştı. Kendisine "Sen sadece bir temizlikçisin" diyen takipçilerine minibüsünden çektiği ironik bir videoyla yanıt veren genç kadın, "En prestijli meslek yarışmasına katıldığımı bilmiyordum" diyerek toplumsal meslek hiyerarşisine meydan okudu.

Fiziksel emeğin zorluğunu ve yorgunluğunu gizlemediğini söyleyen Hough, sunduğu temel hizmetin karşılığında elde ettiği finansal özgürlükle 22 yaşında kendi kurallarını yazabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.