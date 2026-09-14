Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki 2 çocuk babası Yalçın Arslan, yaklaşık 5 yıl boyunca geçmek bilmeyen şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli ve kontrolsüz şekilde ağrı kesici ilaçlar kullandı. Yaklaşık 5 ay önce mide bulantısı ve şiddetlenen baş ağrısı şikayetiyle acile kaldırılan Arslan, acı gerçekle yüzleşti: Şiddetli ilaç kullanımı böbrek yetmezliğine yol açmıştı.

18 YILLIK EŞİ BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Doktorların diyaliz veya organ nakli seçeneklerini sunması üzerine, kadavradan organ bekleme sürecinin uzunluğunu göz önüne alan Arslan, yakınlarına durumu açtı. 18 yıllık eşi Seval Arslan (39), tereddüt etmeden tek böbreğini eşine bağışlamayı kabul etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi’nde yapılan testlerin ardından donör olmaya uygun bulunan Seval Arslan’dan alınan böbrek, başarılı bir operasyonla eşine nakledildi ve Yalçın Arslan yeniden sağlığına kavuştu.

"KONTROLSÜZ İLAÇ KULLANIMI BÖBREK ANİDEN İFLAS ETTİREBİLİR"

Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, hastanın durumunun kontrolsüz ilaç kullanan herkes için büyük bir ders niteliğinde olduğunu ifade etti. Alan, "İki seçenek sunuluyor ancak ülkemizde organ bağış oranı oldukça düşük olduğu için kendisi kadavra listesine girmeyi kabul etmedi. Doğrudan doğruya yakınlarından organ talebinde bulundu. Eşi bu konuda bize talepte bulundu. Testlerini yaptık ve uygunluk saptanınca eşinden aldığımız sol böbreği kendisine naklettik. Şu anda böbrek değerleri tamamen normale döndü. Kendisini bugün taburcu edeceğiz" dedi.

Vatandaşlarımızı özellikle ağrı kesici konusunda uyarmak istiyorum diyen Alan, "Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı, eğer alt zeminde kişinin hipertansiyonu, diyabeti varsa mutlaka böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalığıyla sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanların, dönem dönem doktora başvurup böbrek fonksiyonu testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

BEKLEMEK İSTEMEDİ, EŞİ HIZLICA HAREKETE GEÇTİ

Baş ağrısının asıl nedeninin yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği olduğunu sonradan anladığını söyleyen Yalçın Arslan, "Son 3-4 ay içinde hekime başvurduğumuzda baş ağrısının sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Çok kısa bir sürede de organ nakline karar verdik. Ama kadavradan organ nakli için bekleme süresi uzun olduğu için eşim bu sürede bana destek oldu. Böbreğini vermeyi kabul etti ve nakil gerçekleşti. Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

"LÜTFEN ORGAN BAĞIŞI YAPIN"

Eşine böbreğiyle hayat veren Seval Arslan ise organ bağışının önemine değinerek, "Kadavraya başvursak çok uzun bir süre bekleyecektik. Veya diyalize girecekti. Ben de bağış yapmak istedim. 15 gün önce gayet başarılı bir ameliyatımız oldu. İkimiz de şu an çok sağlıklıyız. Buradan seslenmek istiyorum; kimse korkmasın. Toprak altında çürüyeceğinize bir insan sizin gözünüzle görsün, bir insan sizin böbreğinizle yaşasın. Lütfen bağış yapın. Hocalarımıza, ameliyatımızı gerçekleştiren bütün ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.