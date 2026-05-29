Sosyal medya ve mesajlaşma platformu WhatsApp, ek özellikler barındıran yeni bir ücretli üyelik modelini devreye aldı.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, geliştirilen bu yeni sistem mevcut ücretsiz kullanım yapısını değiştirmeyecek; standart sürüm ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Yeni abonelik paketi, yalnızca ek özellikleri tercih eden kullanıcılara yönelik isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak.

Aylık 2,99 dolar olarak belirlenen "WhatsApp Plus" aboneliğini tercih eden kullanıcılar, şu teknik ve görsel özelliklere erişim sağlayabilecek:

-Uygulama temasını değiştirme ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri,

-Özel uygulama simgeleri seçebilme,

-Premium çıkartmalar ve premium zil seslerini kullanabilme,

-Sohbet yönetimi kapsamında, daha fazla sohbeti sabitleme ve öne çıkarma imkanı.

Söz konusu modelin, özellikle uygulamayı yoğun şekilde kullanan ve kişiselleştirme ihtiyacı duyan kitleyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Meta'nın, WhatsApp Plus uygulamasının ardından abonelik tabanlı gelir modelini Instagram ve Facebook gibi diğer platformlarında da genişletmeyi planladığı, böylece reklam gelirlerine ek bir kaynak oluşturmayı hedeflediği aktarılıyor.