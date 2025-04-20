ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri, küresel piyasalarda risk algısını artırıyor.

Bu ortamda güvenli liman talebi altın fiyatlarını destekliyor.

İKİ KURUMDAN TAHMİN GELDİ

Citi Research, ons altın için üç aylık hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltirken, ANZ yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak güncelledi.

Çinli sigorta şirketlerinin altına yatırım yapma izni, yıllık 255 tonluk ek talep yaratabilir.

'YIL SONU 4 BİN 500 LİRA'

Piyasa Analisti İslam Memiş, gram altının 2025’te 4.500 TL’ye, 12 ayda ise 6.000 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor.

Ons altın için 4.250 dolar hedefi koyan Memiş, kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini, ancak Haziran’dan itibaren yükseliş trendinin hızlanabileceğini belirtiyor. ABD’nin ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin altın talebini artırdığını vurguluyor.

Bazı analistler ise, gram altının yıl sonuna kadar 5.000 TL’yi test edebileceğini, ancak kısa vadede küçük çaplı geri çekilmeler olabileceğini düşünüyor.

Bankaların altın alış-satış makasını daraltması, bazı yatırımcılar tarafından düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Yine de uzun vadeli altın talebinin güçlü olduğu görüşü hakim.