Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi, konuk oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü bir ismi eklemeye hazırlanıyor. Her hafta farklı gelişmelerle izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni konuğunun, boks dünyasının efsane isimlerinden Mike Tyson olacağı ortaya çıktı. Mike Tyson, 'Demir Mike', 'Gezegenin en belalı adamı' gibi lakaplarla anılıyor.

MEHMET'İN AMERİKA'DAN GELEN ARKADAŞINI CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mike Tyson, dizide Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını oynayacak. Kariyeri boyunca ağır sıklet boksunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tyson’ın projeye katılması, dizinin konuk oyuncu kadrosuna uluslararası bir isim daha ekleyecek.

MİKE TYSON KİMDİR?

30 Haziran 1966’da ABD’nin New York kentinde doğan Mike Tyson, profesyonel boks kariyerinde ağır sıklet dünya şampiyonluğuna ulaşarak adını spor tarihine yazdırdı. Güçlü yumrukları ve agresif dövüş tarzıyla tanınan Tyson, genç yaşta elde ettiği başarılarla dünya çapında ün kazandı.

Boks kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alan Tyson, farklı alanlardaki çalışmalarıyla spor dünyasının ötesinde de tanınan bir isim oldu.