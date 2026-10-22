İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemede, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın fonlara yönelik operasyonlardan kısa süre önce borsadaki milyarlarca liralık pozisyonunu kapatarak piyasadan çıktığı ve bu işlemlerden 8 milyar lira net kazanç sağladığı belirlendi.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, Merrill Lynch International (MLI), adli operasyonlardan önce Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun alım-satım işlemleri gerçekleştirdi.

İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren şirketin, operasyonlar öncesinde söz konusu beş hissedeki pozisyonlarını tamamen kapattığı tespit edildi.

OPERASYONUN ZAMANLAMASI İNCELENİYOR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, şirketin borsadan çıkış zamanlaması ile adli operasyonlar arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar liralık net kazancın arka planına ilişkin incelemeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, siyasete atılmadan önce Merrill Lynch’te 7 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

Şimşek, 2005 yılının sonunda şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı’na getirildi.

Şimşek’in fonlardaki manipülasyonlara karşı 10 milyon TL’nin üzerindeki fahiş kazançların iadesini öngören düzenlemeleri duyurmasının ardından, eski işvereni Merrill Lynch’in fon soruşturması kapsamında elde ettiği öne sürülen 8 milyar TL’lik kazanç yeniden gündeme geldi.

GÖZLER ŞİMŞEK’İN ATACAĞI ADIMDA

Merrill Lynch’in elde ettiği öne sürülen 8 milyar TL’lik kazancın iadesinin istenip istenmeyeceği gündeme geldi.

Gözler, Şimşek’in eski işvereni olan şirketten gönüllü iade talep edip etmeyeceğine çevrildi.