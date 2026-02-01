Küresel piyasalarda cuma günü altın ve gümüş fiyatları sert satışlarla gerilerken, yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. Ons altın ve gümüşte yaşanan düşüşlerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE CUMA GÜNÜ KAOSU

Cuma günü küresel piyasalarda değerli metallerde sert satışlar yaşandı. Ons altın gün içinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybederken, gümüş fiyatlarında da çift haneli düşüşler görüldü. Piyasalarda yaşanan bu ani geri çekilme, kısa sürede “kriz” tartışmalarını beraberinde getirdi.

İSLAM MEMİŞ: DÜŞÜŞLER GEÇİCİ, TREND BOZULMADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede piyasalarda yaşanan sert satışların sürpriz olmadığını söyledi. Memiş, son 24 saat içinde özellikle değerli metallerde ciddi bir oynaklık yaşandığını belirterek, ons altının 5.600 dolar seviyesinden 5.000 doların altına gerilediğini, gümüşte ise yaklaşık yüzde 16’lık kayıp görüldüğünü ifade etti.

Bu hareketlerin temel nedeninin kar satışları ve spekülatif işlemler olduğunu vurgulayan Memiş, piyasalarda bilinçli şekilde yön verilen bir fiyatlama süreci yaşandığını savundu. 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak tanımlayan Memiş, altın ve gümüşte sert yükselişlerin ardından ani ve sert düşüşlerin daha sık görüleceğini söyledi.

Memiş’e göre, yaşanan geri çekilmeler ana trendin bozulduğu anlamına gelmiyor. Ons altında 5.600–5.800 dolar bandının hâlâ hedefte olduğunu belirten Memiş, gram altın tarafında da yıl sonu için 10 bin TL beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Gümüşte ise kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadeli yükseliş potansiyelinin korunduğunu ifade etti.

Yatırım stratejisine de değinen Memiş, uzun süredir izlenen “bekle-gör” yaklaşımının yerini daha aktif bir al-sat dönemine bıraktığını söyledi. Yaklaşık 4 aydır beklenen sürecin sona erdiğini belirten Memiş, “Bu sürenin 4 katını fazlasıyla çıkaracak hamleler yapacağız” sözleriyle, piyasalardaki sert dalgalanmaların fırsata çevrilebileceğini dile getirdi.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Ocak ayı başında 4 bin 400 dolar seviyelerinde olan ons altın, ay sonunda 5 bin 523 dolara kadar yükselmişti. Cuma günü yönünü aşağı çeviren altın, yoğun satışlarla 4 bin 886 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son yılların en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ, OYNAKLIK VURGUSU

İslam Memiş’e göre gümüş, yapısı gereği altına kıyasla daha oynak bir piyasa sergiliyor. Bu nedenle düzeltme dönemlerinde gümüşte düşüşlerin daha sert yaşandığını belirten Memiş, yaşanan geri çekilmenin gümüşün uzun vadeli hikâyesini bozmadığını ifade etti.

Memiş, gümüşte kısa vadede baskının sürebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş potansiyelinin korunduğunu vurgularken, yatırımcıların panik yerine stratejiye odaklanması gerektiğini dile getirdi.

KİTİŞ: “BU BİR KRİZ DEĞİL, TEMİZLİK”

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ise yaşanan süreci yapısal bir kırılma olarak görmediğini belirtti. Kitiş, “Bu bir kriz değil, bu bir temizliktir. Altının hikâyesi bitmedi, sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Kitiş’e göre satışlar küçük yatırımcıdan değil; kâr realizasyonuna giden fonlar, kontrat işlemleri yapan profesyonel trader’lar ve teknik seviyelerin kırılmasıyla devreye giren otomatik satışlardan kaynaklandı. ABD’de faiz ve dolar beklentilerindeki kısa vadeli değişimlerin de süreci hızlandırdığına dikkat çekti.

PAZARTESİ PİYASALAR NEYİ İZLEYECEK?

Ahmet Cumhur Kitiş, pazartesi günü piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğini belirterek, fiyat hareketlerinin kısa vadede teknik seviyelere duyarlı olacağını söyledi. Fiziki altın talebi, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin ise önümüzdeki günlerde altın fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Her iki uzman da yaşanan sert düşüşlerin kalıcı bir çöküş anlamına gelmediği görüşünde birleşirken, piyasalarda yüksek oynaklığın yeni normal haline geldiği uyarısında bulundu. Altın ve gümüşte kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli beklentilerin korunduğu mesajı öne çıktı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.