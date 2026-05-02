Normalde gıdaları korumak için kullanılan bu kimyasal, son yıllarda internetin karanlık köşelerinde tehlikeli bir şekilde gündeme geliyor. Uzmanlar, 2019-2024 arasında incelenen vakalarda gençlerin bu maddeyi kendine zarar verme amacıyla kullandığını ve durumun kaza değil, bilinçli yönlendirme olduğunu belirtiyor.

Vakaların %87’sinde kan nitrit seviyeleri normalin yüzlerce katı üzerinde çıktı.

Kurbanların yaş ortalaması sadece 28.

Vakaların %71’i Z kuşağı ve milenyum gençlerinden oluşuyor.

Erkeklerin risk oranı kadınların iki katı.

Bilim insanları, gerçek ölüm sayısının açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Çünkü sodyum nitrit testi her vakada rutin olarak yapılmıyor.

Profesör Amrita Ahluwalia, sonuçların “derinden üzücü” olduğunu belirterek acil eylem çağrısı yaptı:

Denetim: İnternette zararlı bilgilerin yayılması mevzuatla engellenmeli.

Erişim: Sodyum nitritin bireysel alımı zorlaştırılmalı.

Müdahale: Ambulanslar bu zehirlenmeye karşı özel panzehirlerle donatılmalı.

Bu araştırma, gençlerin teknolojiye olan hakimiyetinin onları tehlikeli bilgilere daha hızlı ulaştırdığını ve ciddi bir halk sağlığı sorunu doğurduğunu gösteriyor. Uzmanlar, acil düzenlemeler yapılmazsa trajik ölümlerin artabileceği konusunda uyarıyor.