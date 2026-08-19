Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan akustik araştırmacılar, insanların ıslık çalabilmesini sağlayan mekanizmayı inceledi. Araştırmaya göre bu yetenek, ağız içindeki geometrinin yanı sıra dil ve dudakların doğru konumlandırılmasıyla yakından ilişkili. Islık çalamayan kişilerin büyük bölümünde ise sorun sanıldığı gibi anatomik bir engel değil, yeterince pratik yapmamış olmak.

ISLIK ÇALMAYI ZORLAŞTIRAN FİZİKSEL DURUMLAR VAR

Makine mühendisliği profesörü Francisco Ruiz, bazı anatomik farklılıkların ıslık çalmayı gerçekten imkânsız hale getirebildiğini belirtiyor. Özellikle yarık damak gibi durumlarda dudak, dil ve hava akışı arasında gerekli dar geçişin oluşturulamaması, sesin ortaya çıkmasını engelleyebiliyor. Bu tür fiziksel sınırlamaların oldukça nadir olduğu ifade ediliyor. Çoğu insan için ıslık çalamamanın temel nedeni, ağız ve dil hareketlerinin henüz doğru şekilde öğrenilmemiş olması.

YAŞ İLERLEDİKÇE ÖĞRENMEK ZORLAŞIYOR

Araştırmacılara göre ıslık çalma becerisinin öğrenilmesinde yaş da önemli bir faktör. Dil öğrenmeye benzer şekilde, çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan yeni hareket becerilerinin yetişkinlikte öğrenilmesi daha fazla zaman ve tekrar gerektirebiliyor.

Uzmanlar, ergenlik döneminin ardından dudak ve dil kaslarının yeni hareketlere uyum sağlama kapasitesinin azalabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle küçük yaşlarda kolayca öğrenilebilen bazı ağız hareketlerinin yetişkinlikte daha fazla çaba gerektirebildiği belirtiliyor.

SES TELLERİ DEVREYE GİRMİYOR

Islık çalarken normal konuşma ya da şarkı söylemeden farklı bir mekanizma kullanılıyor. Ses telleri bu süreçte titreşmiyor. Bunun yerine dudakların oluşturduğu küçük açıklık ve dilin ağız içindeki konumu, havanın belirli bir hız ve basınçla hareket etmesini sağlıyor. Dudakların doğru biçimde büzülmesi ve dilin damağa uygun mesafede konumlanmasıyla hava akışı düzenleniyor. Ortaya çıkan bu özel hava hareketi, kulağımızın ıslık sesi olarak algıladığı titreşimi oluşturuyor.

CİHAZ GELİŞTİRİLDİ

Bu mekanizmayı daha iyi anlamak ve ıslık çalmayı öğrenmekte zorlananlara yardımcı olmak isteyen Profesör Francisco Ruiz, 3 boyutlu yazıcıyla küçük bir cihaz geliştirdi. "Flutino" adı verilen cihaz, dudakların oluşturması gereken şekli mekanik olarak sağlayarak havanın doğru biçimde yönlendirilmesine yardımcı oluyor.

Denemelerde cihazla oldukça yüksek ses seviyelerine ulaşılması, ağız geometrisinin ıslık üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi. Ruiz'e göre cihaz, kişinin dudaklarıyla oluşturmakta zorlandığı şekillendirmeyi kendisi gerçekleştirerek gerekli hava akışını sağlıyor.

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