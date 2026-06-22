Avustralya’daki madencilik sahalarında uygulanan FIFO (fly-in-fly-out / uçakla gelip gitme) çalışma sistemi, sunduğu yüksek gelir ve uzun dinlenme süreleriyle dikkat çekiyor. Sektörde damperli kamyon şoförü olarak çalışan 26 yaşındaki Ashlea adlı kadının dijital mecralarda paylaştığı çalışma şartları, bu iş modelinin detaylarını ve finansal getirisini ortaya koydu. Genellikle erkek çalışanların ağırlıkta olduğu bu sektörde görev yapan kadın, madenlerde kadın istihdamının artırılması yönündeki görüşlerini dile getirirken mesleğin çalışma takvimi ve ücret politikasını paylaştı.

14 GÜN BOYUNCA ÇALIŞIYOR 14 GÜN BOYUNCA TATİL YAPIYOR

Uzak ve izole maden bölgelerinde yürütülen faaliyetlerde personelin çalışma takvimi, yılın yarısını izinli geçirecek şekilde düzenleniyor. Sistemin işleyişine göre çalışanlar, 14 gün boyunca maden sahasında kesintisiz olarak mesai yapıyor. Bu sürecin ardından yine 14 gün süren kesintisiz bir ev dinlenmesi dönemi başlıyor. Günde 12 saatlik vardiyalar halinde yürütülen bu sistem, bir personelin yılda toplamda sadece 22 hafta, yani yaklaşık altı ay çalışması anlamına geliyor.

YÜKSEK ÜCRETLER KAZANIYOR

Sektörde işe yeni başlayan ve "greenie" olarak adlandırılan bir kamyon şoförüne ilk üç ay boyunca saatlik 36,50 Avustralya doları (yaklaşık 31 euro) ödeme yapılıyor. Üçüncü ayın tamamlanmasıyla birlikte saat ücreti yaklaşık 37 euroya yükseliyor. Çalışanın deneyimi ve yapılan sözleşme şartlarına bağlı olarak bu ücret saat başına 51,50 Avustralya dolarına (yaklaşık 45 euro) kadar ulaşabiliyor.

Bu saatlik ücretler doğrultusunda, bir FIFO çalışanının aylık ortalama geliri 5.000 ile 10.000 euro (266 bin ve 532 bin lira) arasında değişiklik gösteriyor. İlk yıl verilerine göre, yıllık taban kazanç 96.500 euro (5 milyon 138 bin lira) seviyesindeyken, eklenen 10.000 8.500 euro ( 426 bin lira) prim ve bonuslarla birlikte toplam yıllık brüt kazanç yaklaşık 105.000 euro ( 5 milyon 591 bin liraya) ulaşıyor. Bu yüksek gelirin yanı sıra, çalışanların maden sahasında geçirdikleri süre boyunca tüm konaklama, ulaşım ve yemek masrafları işveren şirket tarafından tam olarak karşılanıyor.

ZAMAN ÖZGÜRLÜĞÜ TANINIYOR

Klasik ofis mesailerinin dışındaki bu çalışma modeli, çalışanlara sunduğu finansal güvence ve zaman esnekliği nedeniyle tercih ediliyor. Yılda elde edilen altı aylık boş zaman dilimi, çalışanların Bali, Paris, Finlandiya, Suudi Arabistan ve Kolombiya gibi dünyanın farklı bölgelerine uzun süreli seyahatler gerçekleştirmesine ve geleceğe yönelik finansal yatırımlar planlamasına olanak tanıyor.