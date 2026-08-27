Sosyal medyada paylaşımlar yapan 26 yaşındaki Avustralyalı Ashlea, bir madencilik şirketinde damperli kamyon şoförü olarak görev yapıyor. Genç kadın, FIFO (fly-in-fly-out - uçakla gidiş-geliş) çalışma modeli kapsamında yılın altı ayını maden sahasında, kalan altı ayını ise tatilde geçiriyor.

Bu sistemde çalışanların ulaşım, konaklama ve yemek gibi tüm temel masrafları doğrudan işveren firma tarafından karşılanıyor.

YILDA TOPLAM 22 HAFTA MESAİ YAPIYOR

Günde 12 saatlik vardiyalar halinde çalışan Ashlea, 14 gün çalışma ve 14 gün dinlenme esasına dayalı bir program uygulayarak yılda toplam 22 hafta mesai yapıyor.

KAZANCINI AÇIKLADI

Sektöre yeni başladığı ilk üç ayda saatlik yaklaşık 31 euro kazandığını belirten çalışan, bu sürenin sonunda saatlik ücretinin 37 euroya yükseldiğini bildirdi.

Son sözleşmesinde saatlik ücretinin yaklaşık 45 euroya ulaştığını aktaran Ashlea, aylık ortalama kazancının 5.000 ile 10.000 euro (yaklaşık 280 bin ve 561 bin lira) arasında değiştiğini ifade etti. Yıllık taban maaşının yaklaşık 96.500 euro (yaklaşık 5 milyon 400 bin lira) olduğunu, primlerle birlikte ilk yıl toplam gelirinin yaklaşık 105.000 euroya (yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya) ulaştığını kaydetti.

Sosyal ağlarda 80 binden fazla takipçisi bulunan Ashlea; Bali, Paris, Finlandiya, Suudi Arabistan ve Kolombiya gibi çeşitli ülkelere seyahat ettiğini paylaştı. Çalışan, geleneksel iş modellerinin dışında kalan bu yöntemi yaşam tarzı, seyahat imkanları ve geleceğe yönelik finansal birikim sağlama amacıyla tercih ettiğini belirtti.