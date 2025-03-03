İngiltere’de popüler bir sandviç ve burger malzemesi olan Baxter's Sliced Gherkins Crunchy & Sweet, içeriğinde beyan edilmemiş hardal bulunması nedeniyle acilen raflardan kaldırıldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle hardal alerjisi olan tüketicileri uyararak ürünün tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURAN RİSKLER TAŞIYOR

Büyük süpermarketlerde satılan ve fiyatı oldukça ucuz olan ürünün, hardal alerjisi olan kişilerde ciddi alerjik risklere neden olduğu belirtildi. Alerjisi olanlarda mide ağrısı, şişlik, kusma ve döküntü gibi durumlara neden oluyor. Bundan dolayı hayati tehlike oluşturan anafilaksi riski de taşıyor.

Üretici firma Baxter's Food Group, geri çağırmanın Haziran 2026 ve Temmuz 2026 son kullanma tarihine sahip kavanozları kapsadığını açıkladı.