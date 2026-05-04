İkinci el alışveriş sitelerinde eşya satmak isterken dolandırıcıların ağına düşmek artık an meselesi. Dolandırıcılar, güncel ve güvenli sistemleri taklit ederek veya "hesap doğrulama" kılıfıyla satıcıların cebindeki paraya göz dikti. Tüketici Hakları Derneği’nden gelen son dakika uyarısı, milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor.

DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI ORTAYA ÇIKTI

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, ikinci el satış sitelerinde son dönemde artan bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti. Kılıç, “hesap doğrulama” ya da “onay ücreti” gibi gerekçelerle kullanıcıların para göndermeye yönlendirildiğini belirterek, bu tür taleplerin tamamen aldatmaca olduğunu vurguladı. Uzmanlar da benzer şekilde, platformlar adına para talep eden kişi ya da hesaplara kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

SIFIR BİTTİ GÖZLERİNİ İKİNCİ ELE DİKTİLER

Ergün Kılıç, son dönemde ikinci el satış platformlarında ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların alıcı gibi davranıp satıcılara ulaştığını ve “hesap onayı” bahanesiyle para talep ederek haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

Kılıç, daha önce kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılara karşı farkındalığın arttığını, ancak bu kez hedefin ikinci el ürün satan kullanıcılar haline geldiğini ifade etti.

Yeni dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor?Yeni yöntemin işleyişine göre dolandırıcılar, satıcıyla iletişime geçerek “hesap onayı” bahanesiyle kendi belirledikleri bir IBAN’a para gönderilmesini talep ediyor.

Ardından satıcıya iletilen doğrulama kodunu isteyen dolandırıcılar, bu bilgiyi kullanarak hesaba erişim sağlıyor ve gönderilen parayı kendi hesaplarına aktarıyor. “Size para gönderdik, kodu paylaşın” şeklindeki taleplerin dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtiliyor.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN DİKKAT EDİN

Ergün Kılıç, alışverş siteleri arafındna kullanılan güvenli ödeme altyapılarının hem alıcıyı hem de satıcıyı korumak amacıyla geliştirildiğini hatırlattı. Bu sistemlerde ödemenin yalnızca alıcı tarafından yapıldığını, satıcının herhangi bir “hesap onayı” için para göndermesinin söz konusu olmadığını belirten Kılıç, gönderilen tutarın güvenli bir havuzda tutulduğunu ve ürün alıcıya ulaşıp onaylanmadan satıcının hesabına aktarılmadığını ifade etti.İkinci el platformlarında satış yapanlar için tehlike çanları çalıyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların artık "alıcı" kılığına girerek satıcıları hedef aldığını açıkladı. Eskiden "polis, savcı" diyerek korkutan dolandırıcılar, şimdi "sistem hatası" veya "onay ücreti" diyerek güven aşılıyor.

SİNSİCE İLERLEYEN YENİ YÖNTEM

Dolandırıcılar, ilanınıza talipmiş gibi görünüp sizinle iletişime geçiyor. Ardından, işlemin tamamlanması için güya platformun kuralıymış gibi şu yalanları sıralıyorlar:

"Hesabınızı onaylatmamız lazım, şu IBAN’a küçük bir tutar gönderin."

"Sistemsel doğrulama için telefonunuza gelen kodu bizimle paylaşın."

"Size fazla para gönderdik, iade için linke tıklayın."

Bu taleplerden herhangi birini yerine getirdiğiniz an, dolandırıcılar hem banka hesabınızdaki parayı çekiyor hem de platformdaki hesabınıza erişim sağlıyor.

ALIŞVERİŞTE ALTIN KURAL

Ergün Kılıç, güvenli ödeme sistemlerinin (Param Güvende, Takasbank vb.) işleyişini hatırlatarak hayati bir uyarıda bulundu: "Bu sistemlerde ödemeyi yalnızca alıcı yapar. Satıcının 'onay' veya 'doğrulama' için para göndermesi imkansızdır." Güvenli havuz sisteminde para alıcıdan çıkar, ürün onaylanana kadar havuzda bekler ve sonra satıcıya geçer. Bu süreçte satıcıdan asla "para transferi" veya "doğrulama kodu" talep edilmez.Eğer böyle bir tuzağa düştüyseniz veya şüpheli bir durum yaşadıysanız şu adımları izleyin:

-İletişimi Hemen Kesin: Resmi platform dışındaki (WhatsApp gibi) konuşmaları durdurun.

-Suç Duyurusunda Bulunun: Vakit kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığı’na gidin.

-Hakem Heyetine Başvurun: Parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden hakkınızı arayın.

KULLAICIDAN TALEP ETMEZLER

Dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunması gerektiği belirtilirken, oluşan uyuşmazlıklar için parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetleri veya arabuluculuk mekanizmalarına başvurulabileceği aktarıldı. Ayrıca işlemlerin yalnızca resmi platformlar üzerinden yürütülmesi, şüpheli bir durumda ise sürecin derhal sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Kılıç, hiçbir güvenli ödeme sisteminin kullanıcıdan “doğrulama kodu” ya da “onay için para” talep etmeyeceğinin altını çizdi.