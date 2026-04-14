Milyarlarca insanın her gün kullandığı Silikon Vadisi merkezli o popüler uygulamalar aslında sizin en büyük "stratejik açığınız" olabilir mi? Siber güvenlik dünyasının otorite ismi Ben van der Burg, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak bir çağrıda bulundu: "Dijital gizlilik artık hayal; o uygulamaları hemen telefonunuzdan silin."

ABD'nin Gizli Anahtarı CLOUD Yasası

Birçok kullanıcı, verilerinin Avrupa Birliği'nin katı kuralları (GDPR) ile korunduğunu sanıyor. Ancak Van der Burg, ABD’deki CLOUD Yasası'nın tüm bu koruma kalkanlarını delip geçtiğini iddia ediyor. Bu yasa, federal kurumlara dünya üzerindeki herhangi bir veriye erişme yetkisi tanıyor. Uzman uyarıyor: "Konforunuzun maliyeti, dijital egemenliğinizin elinizden gitmesi olabilir."

WhatsApp Yerine O Uygulama: Telefon Numarası Bile İstemiyor

WhatsApp’ın veri paylaşım politikalarından yorulmadınız mı? Van der Burg, gerçek anonimlik isteyenler için İsviçre merkezli Threema uygulamasını işaret ediyor. Bu uygulamanın en büyük farkı, kayıt olurken sizden bir telefon numarası bile talep etmemesi. Yani dijital dünyada tamamen görünmez kalmak artık mümkün!

Gmail’e Karşı "Avrupa Kalkanı": ProtonMail ve Tutanota

E-postalarınızın içeriğini servis sağlayıcınızın bile okuyamadığını hayal edin. Uzmana göre Gmail’in devri kapanıyor. Uzman, verilerinizi şifreleyen ve güvenliği merkeze alan Avrupa merkezli farklı uygulamaların seçilerek telefona yüklenmesini öneriyor.

Google Drive’a Elveda: Kontrol Tamamen Sizin Elinizde

Endüstriyel casusluk ve veri hırsızlığı riskine karşı Google Drive yerine, kontrolün tamamen kullanıcıda olduğu sistemler öneriliyor. Kendi güvenli dijital sığınağınızı kurmak, verilerinizi dev şirketlerin insafından kurtarmanın tek yolu olarak gösteriliyor.

İnternette İz Bırakmayan Arama Motorları ve Modüler Telefonlar

Dijital bağımsızlık sadece yazılımla bitmiyor. Sizi takip etmeyen arama motorları ile parçaları kolayca değiştirilebilen Hollanda üretimi Fairphone, bu yeni nesil özgürlük hareketinin birer parçası. Uzman isim tarafından önerilse de bu model üzerinde durmak yerine yaşadığınız bölgede güvenilir, sağlam ve ekonomik olarak bütçenize uygun modelleri ve uygulamaları kolayca araştırıp kullanabilirsiniz.